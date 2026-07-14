به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نوار غزه، منابع پزشکی از شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن چندین نفر در حملات ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. «ثائر رمزی فیاض» بر اثر جراحات ناشی از حمله به یک مرکز پلیس در منطقه التوام در شمال شهر غزه و «اسامه شملخ» در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در محله تل‌الهوی به شهادت رسیدند.

همچنین «طارق حمید قشطه» نیز بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه المواصی در غرب خان‌یونس جان باخت. علاوه بر این، در حمله به یک خودرو در ورودی شهر الزوایده چهار فلسطینی زخمی شدند و ارتش رژیم صهیونیستی با پیشروی حدود ۲۰۰ متری در محله الشجاعیه، دامنه مناطق تحت کنترل خود را گسترش داد و به تخریب منازل مسکونی ادامه داد.

همزمان در کرانه باختری، نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به شهرها، اردوگاه‌ها و روستاهای مختلف از جمله الخلیل، قدس اشغالی، نابلس، بیت‌لحم، جنین و قلقیلیه، چندین منزل را بازرسی و دست‌کم پنج فلسطینی را در روستای دیر ابوضعیف در شرق جنین بازداشت کردند. این عملیات با شلیک گاز اشک‌آور، ایجاد محدودیت برای نیروهای امدادی و حملات شهرک‌نشینان به اموال فلسطینیان، از جمله سرقت مخازن آب کشاورزان در جنوب الخلیل، همراه بود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای آتش‌بس تاکنون ۱۱۰۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۵۷۸ نفر زخمی شده‌اند و شمار شهدای جنگ از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نیز به ۷۳ هزار و ۲۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۶۸۶ نفر رسیده است.

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