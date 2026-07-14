انتشار جدیدترین اثر پژوهشی «فقه سیاسی» در ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این کتاب، نویسندگان با بازخوانی مبانی فقه سیاسی در سنت امامیه، تلاش کردهاند چارچوبی تحلیلی از رابطه میان فقه، ساختار قدرت و نظام حکمرانی ارائه دهند. بر اساس مباحث مطرحشده، مشروعیت حکومت اسلامی بر پیوند میان مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی استوار بوده و مشارکت و نظارت مردم از ارکان تحقق و استمرار حکمرانی دینی به شمار میرود. همچنین موضوعاتی همچون عدالت، قانونگرایی، پاسخگویی و کارآمدی، بهعنوان مهمترین مؤلفههای حکمرانی دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب «فقه سیاسی» در ۴۸۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه توسط سازمان جهاد دانشگاهی منتشر شده و بهعنوان منبعی تخصصی برای پژوهشگران حوزه فقه سیاسی، اندیشه سیاسی اسلام و مطالعات حکمرانی در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است. این اثر از طریق فروشگاههای کتاب و همچنین پایگاههای فروش سازمان جهاد دانشگاهی و مؤسسه انتشاراتی مطالعات حکمی ایران قابل تهیه است.
علاقهمندان میتوانند این اثر را که در تیراژ ۵۰۰ نسخه توسط سازمان جهاد دانشگاهی کشور منتشر شده است، از طریق فروشگاه های سراسر کشور: https://B2n.ir/fy1120 یا با تخفیف ویژه از موسسه انتشاراتی مطالعات حکمی ایران به نشانی https://shop.hekmie.ir تهیه نمایند.
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