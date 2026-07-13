به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد سید مجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه و رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، با تأکید بر اینکه مطالبه انتقام مطرح‌شده از سوی مردم در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای، صرفاً یک واکنش احساسی نیست، گفت: این مطالبه ریشه در بصیرت، آگاهی و اراده عمومی برای حفظ عزت جامعه اسلامی، استمرار مکتب امام شهید و تأمین منافع ملی دارد و باید در تمامی عرصه‌ها به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

وی با اشاره به طرح گسترده این مطالبه در مراسم تشییع در شهرهای قم، تهران، مشهد و همچنین نجف و کربلا، اظهار کرد: بازتاب این خواست مردمی در پیام رهبر معظم انقلاب، بیانگر وظیفه رهبری در پیگیری مطالبات عمومی جامعه است. به گفته وی، گستردگی این مطالبه نشان می‌دهد که موضوع فراتر از یک واکنش عاطفی زودگذر بوده و بیانگر تأکید مردم بر استمرار مکتب قائد شهید و فرهنگ عاشورا است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تشریح ابعاد فقهی این مسئله، تصریح کرد: شهادت امام جامعه، بزرگ‌ترین ظلم به جامعه اسلامی است و مطالبه قصاص و انتقام از آمران و عاملان آن، بر پایه قواعد فقهی همچون نفی سبیل، نفی سلطه دشمن و حفظ عزت مسلمانان، مشروع و قابل دفاع است. وی افزود: همان‌گونه که قصاص در فقه اسلامی مایه حیات جامعه معرفی شده، پیگیری این مطالبه نیز به استمرار مقاومت و پویایی جامعه اسلامی کمک می‌کند و از این منظر، هم حق ملت ایران و همه مسلمانان و هم یک تکلیف شرعی محسوب می‌شود.

آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی با اشاره به ابعاد حقوقی و بین‌المللی این موضوع، خاطرنشان کرد: این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل نیز نقض مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به شمار می‌رود و قابلیت پیگیری حقوقی در مجامع و نهادهای بین‌المللی را دارد. وی همچنین بر نقش بازدارنده این مطالبه تأکید کرد و گفت: افزایش هزینه اقدامات دشمن از طریق پیگیری جدی این مطالبه، مانع تکرار چنین جنایت‌هایی خواهد شد و در حفظ منافع ملی، تقویت غرور ملی، افزایش اعتماد عمومی و استحکام پایه‌های نظام اسلامی نقش مهمی ایفا می‌کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از محدود کردن موضوع انتقام به یک اقدام خاص، اظهار داشت: تحقق این مطالبه نیازمند طراحی یک نقشه جامع است و باید به‌صورت هم‌زمان در عرصه‌های میدانی، دیپلماتیک، حقوقی، بین‌المللی، رسانه‌ای و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود پیگیری شود تا خواست عمومی مردم به شکلی مؤثر دنبال شود.

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