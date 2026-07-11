به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تحولی قابل توجه در فضای دوقطبی سیاسی آمریکا، جمهوری‌خواهان ایالت تگزاس، بزرگ‌ترین پایگاه این حزب، طی ۱۸ ماه گذشته جبهه‌ای تازه علیه مسلمانان و نهادهای اسلامی گشوده‌اند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، برخلاف سال‌های پس از حملات ۱۱ سپتامبر که تمرکز بر تروریسم خارجی بود، اکنون محور این تقابل به جنگی ایدئولوژیک بر سر آنچه تغییر هویت داخلی آمریکا خوانده می‌شود، تبدیل شده است. رویکردی که از نگاه ناظران، تلفیقی از ملی‌گرایی مسیحی و سیاست داخلی آمریکاست.

آغاز یک کارزار سازمان‌یافته

نخستین جرقه این روند در فوریه ۲۰۲۵ زده شد؛ زمانی که «گرگ ابوت» فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس، طرح احداث یک مجتمع مسکونی وابسته به مرکز اسلامی شرق پلانو را نمونه‌ای از شهرهای شریعت توصیف کرد. این اظهارات به آغاز تحقیقات حدود ۱۲ نهاد دولتی ایالت درباره این پروژه انجامید.

اقدامات دولت تگزاس به همین‌جا محدود نشد. در نوامبر گذشته، ابوت شورای روابط اسلامی آمریکا (CAIR)، بزرگ‌ترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا، را سازمانی تروریستی خارجی خواند و خرید زمین توسط این نهاد در تگزاس را ممنوع اعلام کرد.

در ادامه، در ماه مارس، مدارس اسلامی از برنامه جدید کوپن‌های آموزشی تگزاس کنار گذاشته شدند و حزب جمهوری‌خواه این ایالت نیز شعار توقف اسلامی‌سازی تگزاس را به عنوان دومین اولویت قانون‌گذاری خود در دستور کار قرار داد.

تفاوت با فضای پس از ۱۱ سپتامبر

به نوشته نشریه اکونومیست، موج جدید اسلام‌ستیزی با فضای پس از حملات ۱۱ سپتامبر تفاوت اساسی دارد. اگر در آن دوره نگرانی اصلی تروریسم بود، اکنون نگرانی از تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی آمریکا در مرکز توجه قرار گرفته است.

این تحول همزمان با قدرت گرفتن جریان ملی‌گرایی مسیحی رخ داده، جریانی که خواستار پررنگ‌تر شدن نقش مسیحیت در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا است.

گرگ ابوت بارها تأکید کرده که آمریکا به عنوان کشوری مسیحی بنیان گذاشته شده است. دیدگاهی که چهره‌هایی مانند «جی‌دی ونس»، «پیت هگست» و فعال محافظه‌کار درگذشته «چارلی کرک» نیز از آن حمایت کرده‌اند.

افزایش تبلیغات ضداسلامی

در چنین فضایی، شمار بیشتری از سیاستمداران جمهوری‌خواه، اسلام را تهدیدی برای هویت آمریکا معرفی می‌کنند.

بر اساس آمار مرکز مطالعات نفرت سازمان‌یافته، ۴۶ مقام منتخب جمهوری‌خواه طی تنها ۱۳ ماه بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مطلب ضد مسلمانان منتشر کرده‌اند. رقمی که نسبت به دوره‌های پیشین ۱۵ برابر افزایش یافته است.

برخی از این سیاستمداران اسلام را فرهنگ مرگ، توصیف کرده‌اند. همچنین «اندی اوگلز» نماینده جمهوری‌خواه ایالت تنسی، مدعی شده است که مسلمانان جایی در جامعه آمریکا ندارند.

در کنگره آمریکا نیز «چیپ روی» و «کیت سلف» دو نماینده تگزاس، سال گذشته فراکسیونی با عنوان آمریکای عاری از شریعت تشکیل دادند که تاکنون ۶۶ عضو دیگر از ۲۵ ایالت به آن پیوسته‌اند.

چیپ روی همچنین طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن، ورود اتباع خارجی مسلمان به آمریکا محدود شود.

این مواضع با دیدگاه‌های دونالد ترامپ نیز همخوانی دارد. رئیس‌جمهور آمریکا بارها شهرهایی مانند پاریس و لندن را نمونه‌هایی از شهرهایی دانسته که به گفته او در مسیر اجرای شریعت اسلامی قرار گرفته‌اند.

شکاف عمیق حزبی

با وجود اینکه مسلمانان تنها حدود یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، حامیان این سیاست‌ها معتقدند موضوع صرفاً به تعداد مسلمانان مربوط نیست، بلکه به حفظ بنیان‌های فرهنگی و قانون اساسی آمریکا ارتباط دارد و شریعت اسلامی را مغایر با این اصول می‌دانند.

نتایج نظرسنجی‌ها نیز از شکاف عمیق میان دو حزب حکایت دارد. بر اساس این آمار، ۷۵ درصد جمهوری‌خواهان معتقدند ارزش‌های آمریکایی با اسلام در تعارض است؛ در حالی که این رقم در میان دموکرات‌ها ۳۰ درصد است.

همچنین یک نظرسنجی تازه در میان رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا نشان داده است که موضوع اسلام در آمریکا برای آنان حتی از مسائلی مانند سقط جنین یا حق حمل سلاح اهمیت بیشتری دارد.

تغییر کتاب‌های درسی

این رویکرد تنها به عرصه سیاست محدود نشده و نظام آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پس از آنکه سال گذشته نصب لوح ده فرمان در کلاس‌های درس تگزاس الزامی شد، شورای آموزش این ایالت در ژوئن گذشته تغییرات گسترده‌ای در برنامه‌های درسی ایجاد کرد.

بر اساس این تغییرات، درس فرهنگ‌های جهانی از مدارس راهنمایی حذف شد و در مقطع دبیرستان نیز بخش‌هایی که به معرفی باورهای اسلام می‌پرداخت، با مباحثی درباره تعالیم جهاد و نقش آن در فتوحات اسلامی و تصرف سرزمین‌های مسیحی جایگزین شد. همچنین مطالعه داستان‌های کتاب مقدس در برنامه آموزشی افزایش یافت.

اتهام آزار مذهبی

در مقابل، شورای روابط اسلامی آمریکا اعلام کرده است آنچه در تگزاس رخ می‌دهد، دیگر صرفاً اسلام‌هراسی نیست، بلکه به آزار و اذیت مذهبی تبدیل شده و هدف آن وادار کردن مسلمانان به ترک ایالت تگزاس است.

با این حال، برخی اندیشکده‌های محافظه‌کار معتقدند گرچه فضای شبکه‌های اجتماعی به سمت افراط رفته، اما تهدید ناشی از افراط‌گرایی اسلامی همچنان واقعی است و مسلمانان میانه‌رو می‌توانند در مقابله با آن شریک باشند.

چالش‌های قضایی

با وجود این موج سیاسی، دولت ایالتی تگزاس در دادگاه‌ها با موانعی روبه‌رو شده است.

دادگاه‌ها تلاش دولت برای حذف مدارس اسلامی در ایالت تگزاس از برنامه کوپن‌های آموزشی را متوقف کردند و همچنین اجازه دادند شکایت مرکز اسلامی شرق پلانو درباره تبعیض مذهبی رسیدگی شود.

یکی از قضات فدرال که در دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» منصوب شده بود نیز با انتقاد از عملکرد دولت ایالتی تگزاس اعلام کرد هیچ مدرکی مبنی بر تلاش این مسجد برای اجرای شریعت ارائه نشده است.

با این حال، این شکست‌های حقوقی تاکنون مانع ادامه مسیر قانون‌گذاران جمهوری‌خواه نشده است. انتظار می‌رود آنان از ژانویه آینده بار دیگر با الهام از سیاست‌های گرگ ابوت، طرح‌های تازه‌ای را دنبال کنند، طرح‌هایی که به گفته منتقدان، ممکن است الگوی تگزاس را به دیگر ایالت‌های آمریکا نیز گسترش دهد.

اکونومیست در پایان نتیجه می‌گیرد که موضوع اسلام و هویت آمریکایی در سال‌های آینده می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای رقابت و منازعه سیاسی در ایالات متحده آمریکا تبدیل شود.

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