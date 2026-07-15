به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو سازمان آمریکایی مدافع حقوق بشر با طرح شکایتی علیه دولت دونالد ترامپ، خواستار لغو تحریمهای اعمالشده علیه قضات و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی شدند.
این شکایت در دادگاه فدرال نیویورک و در پی تشدید فشارهای دولت آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی ثبت شده است. شاکیان خواستار توقف اجرای فرمان اجرایی ترامپ هستند که در سال ۲۰۲۵ برای تحریم قضات، دادستانها و برخی نهادهای همکار با این دیوان صادر شده بود.
دو سازمان شاکی اعلام کردند به دلیل نگرانی از مجازاتهای احتمالی، از همکاری با دیوان کیفری بینالمللی و ارائه اسناد و اطلاعات به این نهاد خودداری کردهاند. مدیر یکی از این سازمانها نیز تأکید کرد دولت ترامپ با استفاده از تحریمهای اقتصادی، درصدد محدود کردن فعالیت مدافعان حقوق بشر و اعمال فشار بر آزادی بیان است.
این شکایت در حالی مطرح شده که دولت آمریکا دیوان کیفری بینالمللی را تهدیدی علیه حاکمیت خود دانسته و از گسترش تحریمها علیه کارکنان این نهاد خبر داده است. در مقابل، اتحادیه اروپا و دولت هلند با حمایت از دیوان، بر ضرورت استقلال نهادهای قضایی بینالمللی و مخالفت با هرگونه فشار یا تهدید علیه آنها تأکید کردهاند.
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