به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (پنجشنبه) ۲۵ تیرماه در واکنش به حمله شب گذشته آمریکا به محلی در نزدیکی بیمارستان شهید بقایی اهواز، این اقدام را به شدت محکوم کرد.
بقائی با اشاره به اینکه بیمارستان شهید بقائی، مرکز درمانی کودکان سرطانی در اهواز، شب گذشته بعد از حمله آمریکا به محلی در نزدیکی این بیمارستان تخلیه شد، گفت: «این حمله وحشیانه که یادآور جنایات اسرائیل علیه مراکز درمانی است، موجب رنج و اضطراب شدید کودکان بستری شده و منجر به تخلیه فوری ۲۱۱ بیمار تحت شیمیدرمانی شده است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام آمریکا را «جنایت جنگی بزدلانه» خواند و نوشت: «این یک جنایت جنگی بزدلانه علیه بیگناهترین انسانها - کودکانی که شجاعانه برای زندگی خود میجنگند - محسوب میشود.»
بقائی در پایان با اشاره به سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر در برابر این جنایت، اضافه کرد: «آنهایی که مدام از حقوق بشر دم میزنند، اما عمداً از هدف قرار دادن بیمارستانها و مراکز درمانی چشمپوشی میکنند، اعتبار اخلاقی خود را از دست دادهاند.»
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