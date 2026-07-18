۳ فلسطینی در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند سه شهروند فلسطینی در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به گروهی از شهروندان در تقاطع «دوله» در محله الزیتون شرق شهر غزه به شهادت رسیدند. همچنین یک پهپاد اسرائیلی اردوگاه مدرسه الزهراء در محله الشجاعیه را هدف قرار داد که دست‌کم یک نفر در این حمله زخمی شد. از سوی دیگر، نیروهای اشغالگر با شلیک گلوله‌های منور بر فراز بیت‌لاهیا و تیراندازی از مواضع نظامی خود در شرق دیرالبلح، به نقض آتش‌بس در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دادند.

وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر چهار شهید و ۲۸ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است؛ سه نفر از این شهدا در حملات اخیر جان باخته و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده است. این وزارتخانه با اشاره به باقی ماندن شماری از قربانیان زیر آوار، اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون یک‌هزار و ۱۲۷ فلسطینی به شهادت رسیده و سه‌هزار و ۶۴۳ نفر زخمی شده‌اند. همچنین مجموع شهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۵۱ نفر رسیده است.

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