۳۰۰ رهبر مسیحی از کنگره آمریکا خواستند حمایت از اسرائیل را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۳۰۰ رهبر مسیحی، نماینده ده‌ها سازمان و نهاد مذهبی از ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی، ویرجینیا و مریلند، از اعضای کنگره آمریکا خواستند حمایت مالی و نظامی از اسرائیل را متوقف کنند، بودجه لازم برای شبکه بیمارستان‌های قدس شرقی را فراهم آورند و امکان دسترسی ساکنان غزه به این مراکز درمانی را مهیا سازند. همچنین این گروه خواهان ازسرگیری تأمین مالی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» شدند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، شرکت‌کنندگان در دیدار با دفاتر اعضای کنگره آمریکا درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی توضیح داده و بر محرومیت کودکان و غیرنظامیان از خدمات درمانی تأکید کردند. آنان همچنین به رنج مسلمانان و مسیحیان فلسطینی اشاره داشتند.

«ایلی مک‌کارتی» عضو شبکه اقدام فرانسیسکن، در نشست خبری حاشیه این برنامه گفت: مطالبات سیاسی ما بر ضرورت تأمین بودجه شبکه بیمارستان‌های قدس شرقی، فراهم شدن امکان انتقال بیماران غزه به این مراکز، بازگرداندن کمک‌های مالی به آنروا و جلوگیری از ارسال سلاح و بمب به اسرائیل متمرکز است. این سلاح‌ها برای کشتار مردم در غزه و لبنان، استفاده می‌شوند.

«میرا سولانی» کشیش کلیسای ریورساید نیویورک که نمایندگی حدود ۱۲۰۰ عضو این کلیسا را برعهده دارد، با اشاره به مرگ کودکان غزه بر اثر بیماری‌ها و عفونت‌های ساده گفت: این مایه شرمساری است. حدود ۸۰ درصد کودکان از نیازهای اولیه و خدمات درمانی محروم هستند و نزدیک به نیمی از خانواده‌ها امکان دسترسی به مراکز درمانی ندارند؛ در نتیجه کودکان با نرخی بی‌سابقه جان خود را از دست می‌دهند.

در همین حال، «آگابیا استفانوپولوس» که سال‌ها در قدس شرقی زندگی کرده، وضعیت مسلمانان و مسیحیان این منطقه را نسل‌کشی تدریجی، توصیف کرد. او گفت: بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ در سرزمین مقدس و در جبل‌الزیتون، راهبه بودم و مدرسه‌ای برای کودکان فلسطینی مسلمان و مسیحی اداره می‌کردم. از نزدیک شاهد سرکوب فلسطینیان توسط اشغالگران اسرائیلی بودم. حدود ۲۵ سال پیش هشدار دادم که این روند یک نسل‌کشی آرام است و امروز شاهد مهاجرت مسیحیان از سرزمین مقدس به دلیل شرایط سخت زندگی هستیم.

چند تن از سخنرانان نیز تجربه سفر خود به کرانه باختری را روایت کردند. یکی از کشیش‌های کلیسای لوتری انجیلی آمریکا گفت: در سفرم به کرانه باختری در ماه ژانویه، از نزدیک شاهد سرکوب مستمر، نسل‌کشی، آپارتاید و پاکسازی قومی علیه فلسطینیان بودم.

«آلیسون تانر» از کمیته خدمات آمریکایی دوستان، اعلام کرد: ما اینجا هستیم تا سیاست‌های غیرانسانی علیه فلسطینیان را محکوم کنیم و خواستار توقف فروش سلاح‌هایی شویم که در نسل‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق قوانین بین‌المللی، اسرائیل مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و آپارتاید شده است.

در بخش دیگری از این برنامه، «آدی» از کلیسای پرسبیتری گفت که فرزند خردسالش را به گونه‌ای تربیت می‌کند که برای آزادی همه ملت‌ها دغدغه داشته باشد. هر شب برای دخترمان می‌خوانیم که فلسطین آزاد خواهد شد.

همچنین «لیدیا الصایغ» که خانواده‌اش در غزه زندگی می‌کنند، خواستار توقف ارسال بمب و تسلیحات به اسرائیل شد و بر ضرورت بازگشایی شبکه بیمارستان‌های قدس شرقی و ایجاد مسیر انتقال مجروحان از غزه به قدس تأکید کرد.

