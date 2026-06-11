حمله آمریکا به مخازن آب سیریک، جنایت جنگی و نماد زوال اخلاقی واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (پنج‌شنبه) ۲۱ خردادماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار تصویر روزنامه نیویورک تایمز که تجاوز نظامی سه‌شنبه‌شب آمریکا به مخازن آب آشامیدنی سیریک در استان هرمزگان را اقدامی عامدانه و جنایت جنگی توصیف کرده است، به تحلیل ماهیت قدرت آمریکا پرداخت.

بقائی در این پیام نوشت: فیلسوف فرانسوی، سیمون وی، در توصیف جنگ نوشته است: «جنگ، بیش از آنکه رویدادی در سیاست خارجی باشد، تجلی سیاست داخلی است.» از این منظر، حمله آمریکا به مخازن تأمین‌کننده آب آشامیدنی مردم در سیریک، یکی از لحظه‌هایی است که ماهیت واقعی قدرت، نقاب از چهره برمی‌گیرد.

نقاب از چهره افتاد

وی افزود: قدرتی که دهه‌ها خود را با مفاهیم فریبنده‌ای چون حقوق بشر، نظم بین‌المللی و مسئولیت اخلاقی تعریف کرده بود، هنگامی که مخازن آب آشامیدنی مردم را تخریب می‌کند، نه فقط به یک تأسیسات غیرنظامی، بلکه به بنیان روایت دروغین خویش شلیک می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: امپراتوری‌ها زمانی سقوط نمی‌کنند که دشمنانشان نیرومند می‌شوند؛ امپراتوری‌ها هنگامی رو به زوال می‌روند که دیگر نتوانند میان آنچه می‌گویند و آنچه رفتار می‌کنند پلی برقرار کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: زمان زوال قدرت‌ها، لحظه انهدام دیوارهای قلعه‌هایشان نیست، بلکه لحظه فروریختن اعتبار کلماتی است که سال‌ها پشت آنها پنهان شده‌اند. آنچه بعد از این بی‌اعتباری اخلاقی باقی می‌ماند چیزی نیست جز همان که تی‌. اس. الیوت گفته است:

صورتی بی‌هیأت

سایه‌ای بی‌رنگ،

نیرویی ازکارافتاده

حرکتی بی‌جنبش!»

سخنگوی وزارت امور خارجه دیشب نیز با بیان اینکه حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، به بهانه سقوط مشکوک یک بالگرد متجاوزان، حمله به نبض زندگی ایرانیان است، گفت: هیأت حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.

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