به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) با اشاره به برخوردهای ناشایست صورتگرفته با بازیکنان و اعضای کادر فنی تیمهای فوتبال برخی کشورها در مبادی ورودی آمریکا، اظهار داشت: فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملتها است، نه بهانهای برای باز کردن صندوق کینهها و گشودن عقدهها بنا به امر دولتمردان.
وی افزود: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملتها.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این باره نوشت: همزمان با انتشار گزارشهای رفتارهای ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و مهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکیها از تیمهای فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاههای باشکوه و بزرگنماییهای سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده میشود.
بقائی در پایان تصریح کرد: اعتبار یک میزبان را نه صرفاً امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی میسازد که برای فوتبال به آن کشور میآیند.
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