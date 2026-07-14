به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین «نور ماندگار» صبح روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، فعالان فرهنگی و جمعی از کودکان و نوجوانان در مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان شفت برگزار خواهد شد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اعلام این خبر اظهار کرد: این آیین با محوریت تجلیل از خانواده‌های دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه میناب»، گرامی‌داشت یاد رهبر شهید و شهدای کودک و نوجوان ایران اسلامی و با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود.

سجاد کوچک‌نژاد با بیان اینکه «نور ماندگار» فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل آینده است، افزود: گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد شهید (قدس‌الله نفسه الزکیه)، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز و بازخوانی حماسه ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و استکبار از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مراسم به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش نهادهای فرهنگی در تبیین حقایق تاریخی و روشنگری برای نسل کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با ابعاد جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و تبیین واقعیت‌های پشت شعارهای به‌ظاهر حقوق بشری این کشورها، از دیگر محورهایی است که در قالب این برنامه دنبال می‌شود تا نسل آینده با شناختی عمیق‌تر نسبت به تحولات و واقعیت‌های جهان پیرامون خود رشد یابد.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان ادامه داد: آیین «نور ماندگار» تنها یک مراسم یادبود نیست، بلکه نمادی از همدلی، قدردانی و پاسداشت جایگاه والای خانواده‌های شهدا و یادآور مظلومیت کودکانی است که در محیط امن مدرسه، قربانی خشونت و جنایت شدند.

کوچک‌نژاد با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای کودک و نوجوان اظهار کرد: نسل امروز باید بداند امنیت، عزت و استقلال کشور مرهون فداکاری انسان‌های بزرگی است که جان خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌های الهی تقدیم کردند و روایت این ایثارگری‌ها وظیفه‌ای فرهنگی و تاریخی بر دوش همه ماست.

وی در پایان با اشاره به حادثه تلخ نهم اسفندماه سال گذشته گفت: یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز، معلم و عضو خانواده که در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه «شجره طیبه میناب» به شهادت رسیدند، همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند و کلاس‌هایی که در آن روز به آسمان پیوند خوردند، برای همیشه به نماد مظلومیت، ایثار و مقاومت تبدیل شده‌اند.

بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، آیین «نور ماندگار» در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و تقویت روحیه هویت‌خواهی و مقاومت در میان نسل کودک و نوجوان برگزار می‌شود و بخش‌هایی همچون اجرای برنامه‌های فرهنگی، روایتگری، شعرخوانی و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز را در بر خواهد داشت.

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