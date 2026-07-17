به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی صبح امروز در مراسم عزاداری رهبر شهید انقلاب ویژه خواهران در حرم مطهر بانوی کرامت به تبیین ابعاد مختلف قیام عاشورا، نقشه راه انقلاب اسلامی و پیام‌های رهبر معظم انقلاب پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به آیات قرآن کریم، بر ضرورت نگاه توحیدی به بلاها و ابتلائات تأکید کرد و گفت: خدای متعال در سوره شورا وعده جبران بلایا را به بندگان داده است، به شرط آنکه انسان دست خدا را پشت ابتلائات ببیند و به مقام «لا مؤثر فی الوجود الا الله» برسد.

وی شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را ابتلایی سنگین دانست که خداوند در مقام جبران آن برآمده است و گفت: خداوند این ابتلای سنگین را به سه نوع جبران کرده است؛ نخست، قرار گرفتن رهبری فرزانه و ممتاز در رأس نظام؛ دوم، شکست‌های پی‌درپی دشمن و عدم دستیابی آنان به اهدافشان و سوم، نزدیکی دلها و وحدت کلمه در جامعه که باید از آن حراست شود.

مؤمنی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، ده نکته کلیدی از این پیام را برشمرد و گفت: اساس انقلاب اسلامی ایران حسینی است و این انقلاب امتداد قیام سیدالشهدا(ع) تا عمق تاریخ است؛ بنابراین بذل مهجه، آمادگی برای لقا الله، همراهی با ولایت و تسلیم و تصدیق از ویژگی های این انقلاب است.

وی با تأکید بر لزوم پاسداشت وحدت و پرهیز از هرگونه اختلاف‌افکنی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، کوچکترین اختلاف نظر در داخل، به تقویت دشمن و تضعیف جبهه مقاومت منجر می‌شود. لذا باید از هرگونه گفتگویی که موجب ایجاد تفرقه شود اجتناب کرده و تنها امر ولی را امتثال کرد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در رابطه با انتقام از جنایتکاران، گفت: فرمان ولی صادر شده است و کسانی که امروز از گفتگو و مذاکره سخن می‌گویند، محکوم به نفاق هستند.

وی با استناد به آیه ۲۳ سوره احزاب بر عهد و پیمان با آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کرد و گفت: مراسم تشییع و استقبال کم‌نظیر از پیکر رهبر شهید در ایران و عراق نشانه احیای عاشورا و خلق کربلای جدید توسط امت بود؛ لذا این مسیر باید استمرار یابد و دستاوردهای آن حفظ و حراست شود.

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