به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم یادبود مرحوم حجتالاسلام دکتر فارمی عبدالحکیم، دبیر بخش فیلیپینی خبرگزاری ابنا، صبح امروز با حضور آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، در نمازخانه این مجمع در قم برگزار شد.
در این مراسم که به همت خبرگزاری ابنا ترتیب یافت، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب در سخنانی ضمن تسلیت درگذشت این روحانی وارسته، به تبیین ویژگیهای شخصیتی وی و اهمیت فعالیتهای تبلیغی در شرق آسیا و فیلیپین پرداخت.
حجتالاسلام سید ابوالحسن نواب در ابتدای سخنان خود، مرحوم دکتر فارمی عبدالحکیم را «برادری بسیار عزیز، غریب، مهاجر و از دوستان بسیار خوب» توصیف کرد و برای او علو درجات مسئلت نمود.
وی با اشاره به پیشینه تحصیلی آن مرحوم اظهار داشت که دکتر عبدالحکیم از سال ۱۳۹۷ دانشجوی دانشگاه ادیان و مذاهب در رشته «وهابیتشناسی» بود و انتخاب این رشته توسط وی کاملاً هدفمند و بر اساس نیازهای منطقه فیلیپین صورت گرفته بود تا بتواند پس از کسب درجه دکترا، منشأ خدمات بزرگی در جهان اسلام و میهن خود باشد، هرچند که اجل به او مهلت نداد.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه به تبیین وضعیت دشوار کشور فیلیپین پرداخت و این کشور را منطقهای «مظلوم، محروم و فقیر» خواند که دههها تحت تأثیر تفکرات وارداتی از سوی عربستان سعودی آسیب دیده و در مناطقی مانند میندانائو از پیشرفت بازمانده است.
وی با ستایش از روحیه خستگیناپذیر مرحوم عبدالحکیم، فعالیتهای فرهنگی در چنین مناطقی را به کاشت «درخت گردو» تشبیه کرد که هرچند رشد آن کُند و زمانبر است، اما ثمرات آن صدها سال ماندگار خواهد بود.
نواب تصریح کرد که تلاشهای کوچک و پیوسته افرادی چون دکتر عبدالحکیم، در نهایت به رودی خروشان تبدیل شده و سرنوشت شیعیان و مسلمانان منطقه را تغییر خواهد داد.
گفتنی است مرحوم حجتالاسلام فارمی عبدالحکیم پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، چهارشنبه هفتۀ گذشته ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت.
آن مرحوم بیش از ۱۰ سال مسئولیت و دبیری سایت فیلیپینی خبرگزاری اهلبیت(ع) را برعهده داشت و منشاء ثمرات دینی و فرهنگی در عرصه رسانه و تبلیغ بود.
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