به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلیل‌پور در مراسم تفسیر قرآن پیش از ظهر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، به تبیین آیات یکصد و هفدهم تا یکصد و نوزدهم سوره مبارکه توبه و آیه ۱۱ سوره مبارکه فتح با محوریت جایگاه ولایت و لزوم همراهی با صادقین پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جنگ تبوک به عنوان یکی از سخت‌ترین غزوات پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: این جنگ در سال نهم هجری با گرمای شدید، کمبود امکانات مالی و مسافت طولانی همراه بود که موجب شد برخی از مسلمانان به دلیل سستی ایمان از همراهی با پیامبر(ص) خودداری کنند. خداوند در آیه ۱۱۷ سوره توبه از گروهی یاد می‌کند که نزدیک بود منحرف شوند اما با توبه و پشیمانی خود را به پیامبر(ص) رساندند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه ۱۱ سوره فتح، تصریح کرد: برخی افراد به جای پیروی از ولی جامعه، به مال و فرزندان و آسایش دنیوی روی آوردند و از همراهی با رسول خدا(ص) بازماندند. خداوند در آیه ۱۱۸ سوره توبه به سرنوشت سه نفری اشاره می‌کند که از همراهی با پیامبر(ص) تخلف کردند و پس از بازگشت پیامبر از جنگ، با عذرخواهی مواجه شدند، اما پیامبر و مومنان با آنان سخن نگفتند و حتی خانواده‌هایشان نیز از آنها روی گرداندند.

خلیل‌پور افزود: این سه نفر پس از پنجاه روز توبه و انابه در بیابان‌های مدینه و جدایی از یکدیگر، تنها به خدا پناه بردند و سرانجام خداوند توبه آنان را پذیرفت و فرمود: «ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ».

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) که فرمودند: «اگر کسی آمریکا را ابرقدرت بداند، توحیدش ضعیف است»، تأکید کرد که تنها ابرقدرت حقیقی، خداوند متعال است.

وی در ادامه به تفسیر آیه ۱۱۹ سوره توبه پرداخت و گفت: تقوا به معنای مواظبت از عمر و سرمایه زندگی است و اگر عمر انسان در راه حق مصرف نشود، در راه باطل هزینه خواهد شد. روایتی از امام کاظم(ع) می‌فرماید هر کس عمر، مال و زندگی خود را در راه حق مصرف نکند، دو برابر آن را در راه معصیت خرج می‌کند.

مفسر قرآن با اشاره به اینکه «صادقین» در روایات، اهل بیت(ع) معرفی شده‌اند، گفت: همراهی با صادقین به معنای دست در دست اهل بیت(ع) داشتن و پشت سر ولی جامعه حرکت کردن در عمل است.

خلیل‌پور در پایان چهار ویژگی مؤمنان همراه با صادقین را شامل تقوا، ایمان، احسان و صبر برشمرد.

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