نمایشگاه »سرزمین مقدس« در دارالسلام ؛ روایت شهدای مظلوم میناب و لامرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا -نمایشگاه هنری «سرزمین مقدس» با محوریت روایت جنایت‌های آمریکایی-صهیونی در میناب و لامرد، این روزها در دارالسلام تانزانیا با استقبال مردمی در حال برگزاری است. این رویداد به همت گروه هنری «کربلای ۷۲» و مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دارالسلام برگزار شده و با بهره‌گیری از آثار تجسمی، روایت‌های انسانی و اسناد تصویری، بخشی از رنج و مظلومیت قربانیان بی‌گناه این حوادث را به نمایش گذاشته است.

در بخش مربوط به میناب، بازدیدکنندگان با روایت‌هایی تکان‌دهنده از زندگی و شهادت دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های آسیب‌دیده روبه‌رو می‌شوند؛ روایت‌هایی که از نقاشی میکائیل میردورقی تا دعای مادر ماکان، ناخن امین احمدزاده و مدادرنگیِ جداشده از دست علی سالاری، هر یک به‌تنهایی حامل اندوهی عمیق و تصویری زنده از مظلومیت قربانیان است. همچنین بازنمایی لحظات هولناک حادثه و نخستین حضور نیروهای امدادی، فضای نمایشگاه را به‌شدت متاثرکننده کرده است.

بخش دیگری از این نمایشگاه به یاد و نام امام شهید(ره) اختصاص دارد؛ جایی که چفیه اهدایی او به یک شهروند تانزانیایی، وسایل ساده شخصی، تصاویر حضور بی‌تکلفش در کنار مقامات محلی و بازآفرینی حسینیه‌ای با زیلوی آبی، مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. در این میان، تابوت‌های نمادین او و دختر خردسالش نیز به‌عنوان جلوه‌ای از مظلومیت ماندگار این شهید، تاثیر عاطفی ویژه‌ای بر بازدیدکنندگان گذاشته است.

همچنین در بخش دیگری از نمایشگاه، به مجاهدت‌های شهدایی چون شهید لاریجانی، شهید سلیمانی و شهید نصرالله پرداخته شده و از نسبت معنوی و فکری آنان با امام شهید(ره) سخن به میان آمده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این نمایشگاه به دلیل استقبال مردمی تا روز چهارشنبه تمدید شده و هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ تا نیمه‌شب پذیرای علاقه‌مندان است. همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، جناب آقای محمدجواد همت‌پناه، به همراه جمعی از ایرانیان مقیم، پریشب از این نمایشگاه بازدید کرد. وی پس از این بازدید دو ساعته، از عوامل اجرایی برنامه قدردانی کرد و بر اهمیت تبیین هنرمندانه مفاهیم ایثار، مظلومیت و مقاومت برای افکار عمومی تاکید داشت.

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