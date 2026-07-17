به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان استان صعده یمن امروز (جمعه) راهپیمایی گسترده‌ای را با عنوان «جمعه هشدار و آماده باش» در راستای اجرای دعوت عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن برگزار کردند.

طبق گزارش المسیره، در بیانیه این راهپیمایی، ضمن هشدار به آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس و مزدوران آنها در منطقه و عربستان، بر آماده باش مردمی و رسمی برای شکستن محاصره و پایان تجاوز و اشغال تاکید شد.

در بیانیه این راهپیمایی آمده است: ما بر مواضع خود درباره حمایت از مسائل امت و مقدسات آن و در راس آن مسئله فلسطین و مسجد الاقصی تاکید می‌کنیم. گزینه ما آزادی، عزت و استقلال است و هرگز در برابر دشمن سعودی و شاخه‌های صهیونیسم جهانی؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم نمی‌شویم.

در این بیانیه آمده است: خواسته واقعی ما مقابله به مثل؛ محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و چشم در برابر چشم است. ما از نیروهای مسلح می‌خواهیم تا سقف پاسخ خود به تجاوزات را بالا ببرند. ما در بالاترین درجه آمادگی برای حمایت از نبرد و فداکاری هستیم. ما از جمهوری اسلامی ایران و ملت مبارز ایران به خاطر اقدام انسانی و تلاش برای شکستن محاصره یمن قدردانی می‌کنیم.

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