راهپیمایی گسترده در یمن؛ تأکید بر ادامه مقاومت و پایان محاصره + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته برگزارکنندگان این تجمع در یمن، این تجمع‌ها در بیش از ۱۴۰۰ نقطه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی، بر آمادگی برای ادامه رویارویی تا پایان محاصره و حفظ تمامیت ارضی یمن تأکید کردند. «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفت‌وگو با پایگاه «العهد» این راهپیمایی‌ها را از بزرگ‌ترین تجمع‌های مردمی در تاریخ یمن توصیف کرد و مدعی شد این حضور گسترده نشان‌دهنده انسجام جبهه داخلی و ناکامی تلاش‌ها برای تضعیف روحیه مردم از طریق فشارهای ناشی از جنگ و محاصره است.

در همین حال، «قیس الطل»، مدیر دفتر ارشاد در دولت وابسته به انصارالله، این تجمع‌ها را پیامی در حمایت از رهبری انصارالله و مخالفت با ادامه محاصره و حضور نیروهای خارجی در یمن دانست. وی همچنین خواستار ادامه حمایت از نیروهای مسلح این جنبش شد و بر لزوم پیگیری مطالبات یمن در زمینه پایان محاصره، بازپس‌گیری اراضی و دستیابی به حقوق اقتصادی این کشور تأکید کرد.

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