چند افسر سعودی در حمله به «المخا» کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه باز هم موفق شدند در جریان حمله به عناصر و مزدوران وابسته به عربستان سعودی، از آنان تلفات بگیرند.

شبکه خبری المسیره گزارش داد که در عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن به منطقه «المخا»، چند افسر سعودی کشته و زخمی شده‌اند. المسیره به نقل از منابع خود گزارش داد که هنوز وقوع انفجار در انبارهای مهمات مزدوران سعودی در منطقه ساحل غربی ادامه دارد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که طی عملیات نظامی گسترده و ویژه و با به‌کارگیری تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپاد، محل تجمع دشمن سعودی و انبارهای سلاح آنها در منطقه المخا مورد هدف قرار گرفت.

سرتیپ سریع تصریح کرد: طی این حمله علاوه بر انهدام گسترده جنگ‌افزارهای دشمن، ده‌ها نفر از جمله چندین سعودی کشته و زخمی شده‌اند.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن، طی روزهای اخیر در محور «الضالع» مواضع مزدوران ریاض را هدف قرار داده‌اند.

سرپرست فرمانداری الضالع، عبداللطیف الشغدری، امروز از مردم این استان در مناطق اشغالی خواست که فریب فراخوان‌های دشمن سعودی را نخورند و هیزمی برای آتش جنگ و سپر انسانی برای آن نباشند.

وی خطاب به این افراد گفت: صنعا شما را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه درگیر یک جنگ آشکار با عربستانی است که دشمن مشترک همه یمنی‌ها در شمال و جنوب به شمار می‌رود.

الشغدری همچنین گفت که ائتلاف متجاوز سعودی تلاش می‌کند تا مردم الضالع را در نبردهایی که هیچ سودی برایشان ندارد، درگیر کند؛ این بخشی از طرح خالی کردن این استان از نیروی انسانی جوان آن است.

وی در پایان گفت: آنچه در حال وقوع است، تکمیل یک طرح سعودی-آمریکایی-صهیونیستی است که به دنبال تکمیل اشغال استان‌های جنوبی و تضعیف نیروهای آزاده‌ای است که مانعی در برابر جاه‌طلبی‌های آن‌ها هستند.

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