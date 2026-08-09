آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران شکست خوردند/ مرتبط کردن اشغالگری با خلع سلاح مقاومت، یک خطر بزرگ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جشی، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با اشاره به شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران و عدم موفقیت آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز، به تشریح آخرین تحولات منطقه و اوضاع داخلی لبنان پرداخت.

جشی با اشاره به گزارش روزنامه انگلیسی «تلگراف» مبنی بر برکناری دو مقام ارشد موساد و مسئول دانستن آن‌ها در شکست اطلاعاتی در سرنگونی نظام ایران، گفت: تهران از این درگیری قوی‌تر از قبل بیرون آمد و جنگی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا تضعیف آن به راه انداختند، به گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران ختم شد.

جشی همچنین گفت که منطقه شاهد رویارویی بین پروژه آمریکایی-اسرائیلی برای تسلیم کردن منطقه و غارت ثروت آن با طرح مقاومت است؛ مقاومت یعنی مخالفت با سلطه و اراده آمریکا برای سیطره بر منطقه، حکومت‌ها و منابع آن.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره اوضاع داخلی این کشور نیز تصریح کرد: خطرناک‌ترین چیزی که در توافق چارچوب وجود دارد، حذف خصومت وجودی با رژیم اسرائیل و مرتبط کردن وجود اسرائیل در سرزمین ما با خلع سلاح مقاومت است، حال آنکه تجاوزات اسرائیل علیه لبنان ارتباطی به وجود مقاومت ندارد.

جشی با یادآوری جنایت‌ها و تجاوزات مکرر اسرائیل علیه لبنانی‌ها، این سوال را مطرح کرد: چه زمانی تجاوزات دشمن و قتل‌عام‌ آن در لبنان متوقف شد؟ در آن زمان نه مقاومت، نه جنبش امل به عنوان مقاومت و نه حزب‌الله وجود نداشت. دشمن در مراحل متعدد به لبنان حمله و فرودگاه بیروت را بمباران کرد. این دشمن همواره به لبنان حمله کرده و این درست نیست که حملات دشمن به دلیل مقاومت بوده است.

وی تأکید کرد: سلاح در دست لبنانی‌هاست و اختلافات داخلی بین لبنانی‌ها نیز حل می‌شود و رژیم اشغالگر باید از سرزمین ما خارج شود چرا که اشغالگر است. مرتبط کردن ادامه اشغالگری اسرائیل به خلع سلاح حزب‌الله یک خطر است. دشمن در توافق چارچوب به دستآوردهایی دست یافته است و نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، به این توافق چارچوب افتخار می‌کنند.

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