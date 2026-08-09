به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در شهرستان شغنان استان بدخشان افغانستان می‌گویند مأموران امر به معروف طالبان صبح یک‌شنبه، ۱۸ مرداد، دست‌کم شش زن جوان پیرو مذهب اسماعیلیه را بازداشت کرده‌اند.

به گفته منابع، این زنان هنگام عبور از یک ایست بازرسی در بازار شغنان متوقف و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

منابع محلی گفته‌اند مأموران امر به معروف طالبان در بخش‌هایی از بازار شغنان ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و موترهای عبوری را متوقف و بازرسی می‌کنند. شماری از زنان و دختران نیز به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند.

یک شاهد عینی گفته است هنگام عبور از یکی از این ایست‌های بازرسی، شماری از زنان و دختران جوان را دیده که از سوی مأموران طالبان متوقف و در محلی جمع‌آوری شده بودند. به گفته او، دست‌کم شش زن جوان اسماعیلی در میان بازداشت‌شدگان حضور داشتند.

شاهدان همچنین مدعی شده‌اند مأموران طالبان هنگام برخورد با برخی زنان اسماعیلی از کلمات توهین‌آمیز استفاده کرده‌اند. به گفته آنان، تعدادی از ساکنان محل نسبت به این برخوردها اعتراض کرده‌اند، اما به دلیل نگرانی از واکنش نیروهای طالبان، اعتراض‌ها ادامه نیافته است.

باشندگان شغنان می‌گویند در یک هفته گذشته حضور و فعالیت مأموران امر به معروف در بازار این شهرستان افزایش یافته و کنترل پوشش و رفت‌وآمد زنان نیز شدیدتر شده است.

شغنان از مناطق مرزی بدخشان با تاجیکستان است و بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن را پیروان مذهب اسماعیلیه تشکیل می‌دهند.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره برخورد مأموران امر به معروف طالبان با زنان و مردان در مناطق اسماعیلی‌نشین بدخشان منتشر شده است. برخی منابع محلی از ایجاد ایست‌های بازرسی، محدودیت در رفت‌وآمد و افزایش فشار بر باشندگان این مناطق خبر داده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌هایی نیز درباره بازداشت، بدرفتاری، اختلافات ملکی، کوچ اجباری و محدودیت‌های مذهبی علیه شماری از اسماعیلیان بدخشان منتشر شده است.

سازمان ملل متحد پیش‌تر درباره وضعیت پیروان اسماعیلیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از بسته‌شدن شماری از جماعت‌خانه‌های آنان در بدخشان گزارش داده بود.

با این حال، درباره بازداشت اخیر زنان در شغنان، تاکنون اطلاعات مستقلی از شمار نهایی بازداشت‌شدگان، محل نگهداری و وضعیت آنان منتشر نشده است.

طالبان نیز تا زمان تنظیم این خبر، درباره این رویداد واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

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