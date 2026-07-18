به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید بر گسترش دیپلماسی دینی و گفت وگوی کلامی با اندیشمندان روسیه تاکید کردند.

ایشان در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه افزودند: این ارتباط باید با محورهایی همچون خداشناسی، معاد، حقیقت انسان و مسائل بنیادین اعتقادی شکل گیرد.

معظم‌له با تسلیت این ایام و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای اخیر، اظهار داشتند: این شهیدان، افزون بر آنکه به دین، آبرو و عزت بخشیدند، برای ایران و پرچم جمهوری اسلامی نیز افتخار آفریدند و نشان دادند که نصرت الهی، فراتر از محاسبات ظاهری است، هیچ کس فکر نمی‌کرد ایران این‌چنین در مقابل این ۲ قدرت جهانی بایستد و آنها را رسوا گرداند.

آیت الله جوادی آملی با استناد به آیات قرآن کریم، پیروزی ملت ایران را جلوه‌ای از وعده الهی دانسته و افزودند: خداوند همان‌گونه که در قرآن فرموده‌است: ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ جامعه اسلامی را هم با امدادهای غیبی و هم با حضور و ایمان مردم یاری می‌کند؛ حوادث اخیر نیز نمونه روشنی از این سنت الهی است.

ایشان در ادامه با اشاره به مأموریت سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، تأکید کردند: ما علاوه بر اینکه ایرانی هستیم، مسلمان نیز می‌باشیم، لذا افزون بر مسئولیت سیاسی، وظیفه مهم‌تری نیز بر عهده شماست و آن، برقراری ارتباط علمی و کلامی با عالمان و اندیشمندان مسلمان روسیه است.ودر این ارتباط باید با محورهایی همچون خداشناسی، معاد، حقیقت انسان و مسائل بنیادین اعتقادی شکل بگیرد، اینکه خدایی هست، ابدیتی هست؛ زیرا این گفت‌وگوها می‌تواند فطرت الهی انسان‌ها را بیدار کند.

معظم‌له با یادآوری مأموریت تاریخی ابلاغ پیام حضرت امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف، خاطرنشان کردند: آن نامه، نامه‌ای سیاسی و دیپلماتیک نبود، ما آنها را قانع کردیم که این نظیر استوارنامه نیست که تسلیم کنیم، بلکه این نامه‌ای تعلیمی است، که ما باید بخوانیم و تعلیم دهیم چرا که انسان را به اندیشیدن درباره حقیقت خویش، خدا و سرنوشت ابدی دعوت می‌کرد؛ از همین رو، باید این معارف همچنان در گفت‌وگو با اندیشمندان جهان دنبال شود.

آیت‌الله جوادی آملی همچنین در ادامه با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان، تصریح کردند: اسرائیل همواره در حال خیانت و جاسوسی است، قرآن کریم نیز می فرماید ما با دشمنی روبرو هستیم که ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی‌ خائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ هر روز نقشه می کشند، جاسوسی می کنند، امروز نیز تجربه نشان داده که دشمنان با بهره‌گیری از شبکه‌های جاسوسی در پی ضربه زدن به ملت ایران هستند؛ ازاین‌رو، حفظ بصیرت و اتکال به خداوند، رمز عزت و اقتدار کشور است.

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