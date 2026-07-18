تأکید مجدد امام جمعه غرب کابل بر بازگشایی فوری مراکز شیعه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی، خطیب نماز جمعه غرب کابل، در خطبه دوم نماز جمعه این هفته (۲۶ تیر) با اشاره به مطالبات مردم از حکومت طالبان، خواستار بازگشایی فوری مراکز علمی، دینی و فرهنگی شیعیان افغانستان شد.

استاد عالمی گفت: «در هفتهٔ گذشته عرض کردیم و مجدداً تکرار می‌کنیم: خواست و توقع مردم ما از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان، همکاری با مردم، همکاری با نهادهای علمی، دینی، مذهبی و فرهنگی و حمایت امارت اسلامی از مراکز آموزشی، علمی، دینی، فرهنگی و عبادی است.»

وی افزود: «لذا خواستار هستیم که مراکز علمی، عبادی، آموزشی و فرهنگی که متأسفانه به دلیل سوءتفاهمات بسته شده‌اند، هرچه سریع‌تر بازگشایی شوند؛ از جمله حوزهٔ علمیهٔ خاتم‌النبیین(ص) که به تازگی بسته شده، مجتمع علمی و فرهنگی امام حسین(ع) که حدود شش ماه است مسدود شده و برخی از مساجد که تعطیل شده‌اند.»

خطیب نماز جمعه غرب کابل تأکید کرد: «ما مجدانه و قاطعانه از مسئولین محترم امارت اسلامی می‌خواهیم که این مراکز را در اسرع وقت بازگشایی کنند تا ان‌شاءالله زندگی در فضای اخوت، برادری و به صورت مسالمت‌آمیز در کشور عزیزمان افغانستان مدیریت شود و مردم عزیز ما، شهروندان این کشور، با همدلی و برادری در کنار یکدیگر زندگی کنند.»

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