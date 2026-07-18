به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رهبر جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر شهید را نقطه عطفی در تاریخ بشریت، تجلی بیداری امت اسلامی و صحنه‌ای همانند محشر مؤمنان توصیف کرد و گفت: این فداکاری بزرگ، مسیر حق را برای امت اسلامی روشن‌تر ساخته و روند تاریخ را برخلاف خواست قدرت‌های استکباری، به سوی هدایت الهی، استقامت و مقاومت سوق داده است.

وی افزود: میلیون‌ها نفر به‌صورت حضوری در این مراسم شرکت کردند و میلیاردها مسلمان در سراسر جهان نیز با دل و جان همراه آن بودند.

نقوی همچنین از ابراز همدردی و ادای احترام مردم، دولت، حاکمیت و رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان نسبت به شهید خامنه‌ای قدردانی کرد و آن را جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت ملی و احترام عمومی دانست.

وی با اشاره به داستان بنی‌اسرائیل و سامری در قرآن کریم گفت: با وجود نشانه‌های روشن الهی، بنی‌اسرائیل فریب سامری را خوردند و امت اسلامی نیز باید از این ماجرا درس بگیرد و در هر عصر، نسبت به سامری‌های زمان هوشیار باشد و در مسیر حق و هدایت ثابت‌قدم بماند.

رهبر جنبش بیداری امت مصطفی(ص) تأکید کرد برجسته‌ترین جلوه احساسات امت اسلامی، عزم برای انتقام خون شهید است و ادای حق خون او، مسئولیتی مشترک بر عهده همه امت اسلامی به شمار می‌رود.

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