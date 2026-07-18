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عالم شیعه پاکستان:

شهادت امام خامنه‌ای مسیر حق را برای امت اسلامی روشن‌تر کرد

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
کد مطلب: 1841731
شهادت امام خامنه‌ای مسیر حق را برای امت اسلامی روشن‌تر کرد

رهبر جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر شهید را نقطه عطفی در تاریخ بشریت توصیف کرد و گفت: این فداکاری بزرگ مسیر حق را برای امت اسلامی روشن‌تر ساخت.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام سید جواد نقوی، رهبر جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر شهید را نقطه عطفی در تاریخ بشریت، تجلی بیداری امت اسلامی و صحنه‌ای همانند محشر مؤمنان توصیف کرد و گفت: این فداکاری بزرگ، مسیر حق را برای امت اسلامی روشن‌تر ساخته و روند تاریخ را برخلاف خواست قدرت‌های استکباری، به سوی هدایت الهی، استقامت و مقاومت سوق داده است.

وی افزود: میلیون‌ها نفر به‌صورت حضوری در این مراسم شرکت کردند و میلیاردها مسلمان در سراسر جهان نیز با دل و جان همراه آن بودند.

نقوی همچنین از ابراز همدردی و ادای احترام مردم، دولت، حاکمیت و رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان نسبت به شهید خامنه‌ای قدردانی کرد و آن را جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت ملی و احترام عمومی دانست.

وی با اشاره به داستان بنی‌اسرائیل و سامری در قرآن کریم گفت: با وجود نشانه‌های روشن الهی، بنی‌اسرائیل فریب سامری را خوردند و امت اسلامی نیز باید از این ماجرا درس بگیرد و در هر عصر، نسبت به سامری‌های زمان هوشیار باشد و در مسیر حق و هدایت ثابت‌قدم بماند.

رهبر جنبش بیداری امت مصطفی(ص) تأکید کرد برجسته‌ترین جلوه احساسات امت اسلامی، عزم برای انتقام خون شهید است و ادای حق خون او، مسئولیتی مشترک بر عهده همه امت اسلامی به شمار می‌رود.

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