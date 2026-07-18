به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوهی با همت و مشارکت نهادهای حوزوی و فرهنگی از جمله جامعه‌المصطفی‌العالمیه، معاونت بین‌الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از طلاب ایرانی و دانشجویان و فضلای غیرایرانی از کشورهای مختلف جهان همراه بود، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری به ایراد سخن پرداخت.

زندگی دنیا؛ میدانِ عیارسنجی ایمان

آیت‌الله اراکی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فلسفه ابتلائات الهی، اظهار داشت: زندگی دنیا عرصه آزمون انسان‌هاست و ارزش و عیار بندگان تنها در میدان امتحان الهی آشکار می‌شود. وی افزود: این سنت الهی اختصاص به انسان‌های عادی ندارد؛ پیامبران و اولیای الهی نیز همواره در معرض سخت‌ترین امتحانات قرار گرفته‌اند که حضرت ابراهیم (ع) نمونه برجسته آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دشواری‌های مسیر انبیا، تأکید کرد: حضرت ابراهیم (ع) در عرصه‌های مختلف جان، مال و ایمان مورد آزمایش قرار گرفت و مأموریت قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع)، اوج این ابتلائات بود که نشان می‌دهد تقدیم جوان در راه خداوند از سنگین‌ترین امتحانات الهی است.

برای هدایت جهان، نیاز به «امتِ وفادار» داریم

آیت‌الله اراکی با بیان اینکه حضرت ابراهیم (ع) با سربلندی از آزمون‌ها گذشت، تصریح کرد: یک فرد به تنهایی نمی‌تواند جهان را هدایت کند؛ لذا برای تحقق این هدف بزرگ، وجود امتی همراه و وفادار ضروری است تا پرچم اسلام را در سراسر عالم برافراشته نگه دارد.

وی افزود: آغاز این حرکت بزرگ، ایجاد یک نیروی معنوی است که بتواند دل‌ها و فطرت‌های پاک انسانی را به سوی خداوند جذب کند و زمینه شکل‌گیری جامعه اسلامی را فراهم آورد.

جبهه مقاومت، امتداد نهضت حسینی

عضو مجلس خبرگان رهبری، جبهه مقاومتِ شکل‌گرفته در جهان امروز را ادامه مسیر علوی و حسینی دانست و گفت: انتقام خون سیدالشهدا (ع) به معنای آن است که سوز و حرارت نهضت عاشورا در دل شیعیان هرگز فروکش نمی‌کند و این شعله مقدس تا نابودی جبهه ظلم و ستم استمرار خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به شهادت رهبر مجاهد انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: این شهادت‌ها احیاکننده همان سوز و حرارت حسینی است و ملت‌ها را بار دیگر متوجه پیام عاشورا و کربلا می‌کند؛ این رخداد، جوامع را به حرکت وامی‌دارد و فطرت‌های خفته انسان‌ها را بیدار می‌کند تا مسیر حق، عدالت و مقاومت با قدرت بیشتری ادامه یابد.

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