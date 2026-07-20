به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نشست شخصیت‌های دینی شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید در محل وزارت امور خارجه اظهار داشت: تبیین اندیشه‌های ناب اسلام توسط رهبر شهید در طول رهبری مطرح شده است. همچنین، ایشان زمانی که جوان بودند به عنوان یک آموزگار، مباحث مهم اندیشه اسلامی را طرح کردند و اندیشه کلی قرآن را ارائه دادند.

آیت الله «رضا رمضانی» به ضرورت معرفی رهبر شهید اشاره کرد و افزود: برای معرفی شخصیت ایشان باید نشست‌ها، همایش‌ها و جلسات متعدد در بخش‌های متعددِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی و نگاه‌های عمیقی که این شخصیت بزرگ داشت، برگزار شود.

وی درباره ویژگی‌های رهبر شهید گفت: ایشان به معنای واقعی کلمه اهل توکل، توسل، تدبیر و معنویت بودند. رهبران جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌های عارفی بودند و ارتباط عمیق با خدا داشتند. تعبیر معروف شهید مطهری درباره حضرت امام این بوده است که «آمن بربّه، آمن بهدفه، آمن بسبیله و آمن بامته.» در حقیقت، جریان امامت و امت در نظام اسلامی تعریف عمیقی دارد و در تعبیر امیرالمومنین(ع) آمده است که «طاعتنا نظاماً للملة وامامتنا امانا من الفرقه».

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره کارویژۀ مهم نظام رهبری و امامت عنوان کرد: امروزه مهمترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که نظام رهبری و امامت می‌تواند جامعه امروز بشری را از جاهلیت رهایی ببخشد. به تعبیر امام صادق(ع)، جاهلیت امروز از جاهلیت زمان پیامبر(ص) سخت‌تر و شدیدتر است. آن زمان احجار و بتان را پرستش می‌کردند، این جاهلیت به دلیل نگاه‌های محدود مردم بوده که البته آن هم بسیار خطرناک بود و جامعه را منحرف می‌کرد، اما جاهلیت مدرن با ابزارها و رویکردی مدرن به دنبال اهداف خود است. لذا با فقر، تبعیض، برده‌داری، عدم توزیع عادلانه قدرت و ثروت، و نژادپرستی در جوامع مواجه هستیم که تهدید مهم‌تری برای جامعه بشری است.

وی اضافه کرد: امامین انقلاب به ما این درس را آموختند که باید برخاست، در مسیر درست تاریخ قرار گرفت و در برابر نظام استعماری مقابله کرد. امروزه آن رهبری ای که می‌تواند با جاهلیت نظام سلطه مبارزه کند، توسط رهبر فعلی آیت الله سید مجتبی خامنه ای دنبال می‌شود. ایشان مجتهد مسلم، و صاحب درایت و زعامت است. الحمدلله تاکنون این زعامت را داشته‌اند و مهمترین نکته این فرصت طلایی که به دست آمده، همان بعثت جهانی است و باید قدرش دانسته شود. چون این بعثت به دلیل بلوغ در جامعه جهانی است؛ نه فقط در میان شیعیان یا مسلمانان بلکه در جهان استضعاف جریان دارد و قدرتی ایجاد کرده که می‌تواند زمینه اضمحلال نظام استعماری را فراهم بیاورد.

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