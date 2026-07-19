تهاجم موشکی آمریکا به اطراف شادگان تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از حمله موشکی دشمن آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر شادگان خبر داد و گفت: این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت.
ولیالله حیاتی یکشنبه ۲۸ تیر به رسانهها اعلام کرد: در پی تهاجم موشکی آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت.
وی بیان کرد: این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
حیاتی همچنین از مردم درخواست کرد اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما