تدابیر ویژه سازمان حج و زیارت برای اربعین امسال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در گفتگو با رادیو اربعین، اربعین امسال را به دلیل شرایط موجود و پیوند با حرکت نهضت رهبری، یک اربعین خاص و متفاوت توصیف کرد. وی تأکید کرد که سازمان حج و زیارت تمام توان خود را برای برگزاری مراسمی درخور و شایسته این ایام به کار خواهد گرفت.

رشیدیان با اشاره به فعالیت سامانه «سماح» از ابتدای تیرماه، اعلام کرد که تاکنون نزدیک به ۸۸۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. وی با توصیه به زائران برای ثبت‌نام زودهنگام، افزود: «مشخص کردن دقیق مسیر سفر (زمینی یا هوایی) و مدت اقامت در سامانه، به کمیته‌های خدماتی کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ارائه خدمات داشته باشند.» وی همچنین از زائران خواست برای تسهیل در خدمت‌رسانی، مدت اقامت خود را تا حد امکان کوتاه‌تر در نظر بگیرند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد که هماهنگی‌های لازم با جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات درمانی در طول مسیر انجام شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نوآوری در رسیدگی به امور گمشدگان اشاره کرد و گفت: «امسال در هر موکب، یک نفر با سامانه “همیار اربعین” به عنوان مسئول راهنمایی امور گمشدگان و اشیاء مستقر خواهد شد.»

وی با ارائه جزئیات میدانی، از استقرار ۱۳۰۰ کارگزار افتخاری برای راهنمایی زائران در مرزها، شهرهای عراق و مسیرهای منتهی به حرم‌ها خبر داد. وی افزود: «برنامه‌ریزی برای ایجاد ایستگاه‌های راهنمایی شامل ۳۴ ایستگاه در کربلا، ۱۳ ایستگاه در نجف، ۹ ایستگاه در کاظمین و ۸ ایستگاه در سامرا (به‌اضافه یک ایستگاه در منطقه سیدمحمد) صورت گرفته است.»

همچنین رشیدیان خاطرنشان کرد که برای زائران خارجی که از مرزهای میرجاوه و دوغارون وارد کشور می‌شوند، موکب‌ها و خدمات راهنمایی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است تا از مسیر ایران برای سفر اربعین استفاده کنند.

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