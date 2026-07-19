حضور تاریخی مردم عراق در تشییع امام شهید باید تبیین شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمجتبی حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کشور عراق، امروز در نشست مبلغان و مبلغات مهدوی اربعین 1405 که در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار شد، با تأکید بر جایگاه و اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در حوزه مهدویت در این ایام تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط ویژه و تحولات اجتماعی و فرهنگی اخیر در عراق، اظهار کرد: شهادت امام خامنه‌ای رحمةالله‌علیه، و عظمت تشییع و بدرقه تاریخی ایشان در عراق، فضای متفاوتی در این کشور ایجاد کرده است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی اربعین مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق افزود: لازم است زائران و مبلغان ایرانی در ایام اربعین با توجه به فرمایشات امام شهید انقلاب اسلامی، نسبت به جایگاه مردم عراق توجه داشته باشند؛ چراکه عراقی‌ها میزبان زائران هستند و ایرانی‌ها باید در کنار آنان و به‌عنوان کمک‌کار و همراه، در این حماسه بزرگ حضور پیدا کنند.

حسینی با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح و عمیق معارف مهدوی در ایام اربعین تصریح کرد: تبیین مهدویت اصیل در چارچوب دایره اندیشه امامین انقلاب اسلامی باید مورد توجه جدی مبلغان و مبلّغات قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغ معارف مهدوی در اربعین نباید صرفاً به ایجاد و تقویت فضاهای احساسی محدود شود؛ چرا که گاهی ممکن است برخی جریان‌های احساسی، از مسیر اصلی دین و حقیقت مهدویت فاصله بگیرند و حتی در تقابل با اصل دین و معارف مهدوی قرار گیرند.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق ادامه داد: مبلغان و مبلغات باید تلاش کنند ضمن بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عاطفی و معنوی اربعین، مخاطبان را به پیام اصلی این حرکت عظیم هدایت کنند؛ پیامی که در مبارزه با ظلم، استکبار و جبهه‌های سلطه و ستم تبلور یافته و با حقیقت و آرمان‌های مهدویت نیز کاملاً همخوانی دارد.

حسینی با بیان اینکه اربعین باید بستری برای تبیین معارف عمیق دینی و مهدوی باشد گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مبلغان در این ایام، هدایت افکار عمومی به سوی پیام اصلی اربعین و نهضت عاشورا است؛ پیامی که بر ایستادگی در برابر ظلم و استکبار و حمایت از جبهه حق استوار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این رویکرد، با اصول و آرمان‌های مهدویت نیز پیوندی عمیق دارد و باید به‌صورت دقیق، مستند و متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی مخاطبان برای زائران تبیین شود.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق همچنین بر ضرورت قدردانی زائران ایرانی از مردم عراق تأکید کرد و گفت: تشکر و قدردانی زائران ایرانی از مردم عراق به‌خاطر میزبانی عظیم و کریمانه آنان در ایام اربعین، امری ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به حضور گسترده و تاریخی مردم عراق در مراسم تشییع امام شهید انقلاب، لازم است این همراهی و حضور تاریخی مورد توجه قرار گیرد و زائران ایرانی با حفظ روحیه احترام، محبت، همدلی و برادری، پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و عراق را بیش از پیش تقویت کنند.

حسینی در ادامه بر ضرورت توجه مبلغان و مبلغات به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جامعه عراق و همچنین استفاده صحیح از ظرفیت عظیم اربعین برای تبیین معارف اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت تأکید کرد و گفت: معارف اهل‌بیت(علیهم‌السلام) باید با دقت و ظرافت بین زائران منتشر شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: موکب‌هایی که هر سال در ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، از هم‌اکنون در مسیرهای مختلف برپا شده‌اند و برای پذیرایی، اطعام و خدمت به عزاداران آماده هستند.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق ضمن قدردانی از مردم و مسئولان عراق، با تأکید بر پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق گفت: ایران و عراق از یکدیگر جدایی‌ناپذیر هستند و هر اندازه دشمنان برای ایجاد اختلاف میان دو ملت تلاش کنند، نتیجه‌ای جز افزایش انسجام، همدلی و تعامل میان دو ملت برادر و صمیمی نخواهند گرفت.

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