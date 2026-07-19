به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده سرقت نذورات از «معبد رام» در شهر «آیودیا» (Ayodhya) در شمال کشور هند، به کانون یک رسوایی مالی تبدیل شده است. پلیس هند در ماه ژوئن تحقیقاتی را درباره سری سرقت‌های رخ‌داده در این مکان آغاز کرد و در پی آن هشت نفر از عوامل مسئول در جمع‌آوری و ثبت نذورات معبد را بازداشت نمود. اگرچه مقامات رسمی هنوز رقم دقیق خسارت را فاش نکرده‌اند، رسانه‌های محلی هند این مبلغ را حدود ۳۰ میلیون روپیه، معادل ۳۱۴ هزار دلار، برآورد می‌کنند.

سرقت در کانون معبد رام

این معبد که روزانه به طور میانگین ۹۰ هزار بازیدیدکننده را پذیراست، با هدایای نقدی، طلا و جواهرات پربها پر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، متهمان این پرونده با سوءاستفاده از سیستم‌های معیوب شمارش هدایا و ضعف در سیستم‌های کنترل داخلی، اقدام به سرقت اموال مردم کرده‌اند. در همین زمینه، «آشوک پراساد کوشواها» (Ashok Prasad Kushwaha) از شهروندان دهلی که سابقه حضور در این مکان را دارد، تصریح کرد که این نذورات بازتابی از ایمان مردم است و سرقت آن از سوی متولیان، داغی بر دل آن‌ها گذاشته است.

تاریخی آغشته به خون و تنش

حساسیت این پرونده تنها به جنبه مالی آن محدود نمی‌شود، چرا که این معبد بر ویرانه‌های «مسجد بابری» (Babri Mosque) بنا شده است؛ مسجدی که در سال ۱۹۹۲ توسط گروه‌های رادیکال هندو که بسیاری از آنان از اعضای حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) بودند، تخریب شد. این اقدام وحشیانه، آغازگر موجی از درگیری‌های خونین فرقه‌ای در سراسر هند بود که جان بیش از دو هزار نفر را قربانی کرد و زخمی عمیق بر پیکره همزیستی دینی در این کشور و برای مسلمانان بر جای گذاشت.

سلب مالکیت و تجاری‌سازی ایمان

در سال ۲۰۱۹، دادگاه عالی هند با صدور حکمی، زمین‌های متعلق به مسجد تاریخی بابری را برای ساخت معبد رام مصادره کرد و به هندوان سپرد. پس از این حکم که خشم مسلمانان را برانگیخت، دولت هند و جریان‌های تندرو کمپین گسترده‌ای را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی آغاز کردند که بنا بر اعلام مقامات معبد، ۳۴۱ میلیون دلار سرمایه را روانه این پروژه کرد. معبد رام در نهایت در سال ۲۰۲۴ توسط «نارندرا مودی» (Narendra Modi)، نخست‌وزیر هند، افتتاح شد!

خلاء نظارتی در امپراتوری‌های مذهبی

این رسوایی، تنها مورد از فساد در مراکز مذهبی هند نیست. پیش‌تر نیز گزارش‌های مشابهی از تخلفات مالی در «معبد بدرینات» (Badrinath) و بنیاد خیریه «تیرومالا تیرپاتی دواستانامز» (Tirumala Tirupati Devasthanams) منتشر شده بود. بنیاد خیریه «تیرومالا تیرپاتی دواستانامز» یکی از ثروتمندترین نهادهای مذهبی در جهان است که دارایی‌های آن حدود ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این حال، در کمال تعجب، هیچ استاندارد حسابرسی یکسانی برای مدیریت این ثروت‌های کلان در هند وجود ندارد.

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