به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در گفتوگویی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به حج، اظهار کرد: امام شهید در دیدارهای سالانه با مسئولان و دستاندرکاران حج، همواره بر ظرفیت عظیم این فریضه الهی تأکید میکردند؛ بیاناتی که امروز در قالب یک کتاب نیز منتشر شده است، ایشان میفرمودند: اگر هیچ برنامهای برای هدایت انسانها نداشته باشیم و تنها حج را در اختیار داشته باشیم، همین حج بهتنهایی یک برنامه کامل و درسآموز است؛ زیرا همه ابعاد زندگی انسان، از معنویت و مادیت گرفته تا روابط اجتماعی و حضور ملتهای مختلف، در آن تجلی یافته است.
وی افزود: امام شهید معتقد بودند حج، درس زندگی است و میتواند مسیر زندگی انسان را هدایت و راهبری کند. به تعبیر ایشان، این فریضه الهی برای همه اقشار جامعه پیام و آموزه دارد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: امام شهید درباره احرام میفرمودند انسان در نخستین گام حج، درس سادهزیستی میآموزد؛ اینکه میتواند با دو قطعه لباس زندگی کند؛ لباسی که نه رنگ خاصی دارد، نه دوخته است و نه وابسته به برند و تجملات. این در حالی است که امروز بسیاری از مشکلات جامعه، ریشه در همین تجملگرایی دارد.
وی با اشاره به دیگر آموزههای حج گفت: حج، همزیستی مسالمتآمیز را نیز به انسان میآموزد. در صفوف نماز جماعت، مسلمانانی از شرق و غرب عالم در کنار یکدیگر میایستند، با هم برادرانه رفتار میکنند و روح محبت و همدلی را به نمایش میگذارند. امام شهید تأکید داشتند که حج باید راهبر زندگی انسان باشد و این نگاه، نگاهی تمدنی به این فریضه الهی است.
نواب تصریح کرد: ایشان درباره سعی بین صفا و مروه نیز میفرمودند که «سعی» یعنی تلاش مستمر؛ یعنی انسان هنگامی که در میان مشکلات و دشواریها قرار میگیرد، باید با کوشش و استقامت مسیر خود را ادامه دهد و بر موانع غلبه کند. این نگاه درباره طواف، رمی جمرات و دیگر اعمال حج نیز وجود داشت
وی خاطرنشان کرد: امام شهید نگاهی تمدنی به حج داشتند و معتقد بودند اگر این نگاه بهدرستی محقق شود، زائر پس از بازگشت از مکه، آثار این سفر را تا پایان عمر در زندگی خود حفظ خواهد کرد. اینکه حج تنها یکبار در عمر واجب شده، به این معناست که انسان با ورود به این مدرسه بزرگ تربیتی، برای تمام عمر از آموزههای آن بهرهمند شود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به مراسم برائت از مشرکین گفت: از زمان امام راحل(ره) تا دوران رهبری امام شهید، مراسم برائت از مشرکین همواره برگزار میشد و امسال نیز این مراسم در صحرای عرفات برگزار شد.
وی افزود: امروز در فعالیتهای بعثه و مجموعههای مرتبط با حج نیز بهروشنی میتوان مشاهده کرد که نفرت از استکبار و جنایتهای رژیم صهیونیستی، به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است.
نواب گفت: در برنامههای حمایت از مردم فلسطین، مردم از شرق تا غرب جهان حضور مییابند، از ملت فلسطین دفاع میکنند و انزجار خود را از ظلم و جنایتهای استکبار به نمایش میگذارند.
وی در پایان تأکید کرد: این مسیری است که چراغ آن را امام راحل(ره) برافروختند و رهبر شهید با هدایتهای خود، استمرار و تعمیق آن را رقم زدند.
..........
پایان پیام
نظر شما