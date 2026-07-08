۱۷.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی و غذایی جهان مواجه است و میلیون‌ها نفر در ماه‌های پیش‌رو به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت.

بر اساس گزارش اوچا، حدود ۱۷.۴ میلیون نفر در فصل کمبود غذا در وضعیت «بحرانی یا بدتر» قرار می‌گیرند و بخش قابل توجهی از خانواده‌ها توان تأمین حداقل نیازهای غذایی خود را از دست داده‌اند.

اوچا تأکید کرده است که کمک‌های اضطراری غذایی برای میلیون‌ها شهروند افغان حیاتی است و کاهش یا توقف این کمک‌ها می‌تواند شمار بیشتری از مردم را در معرض گرسنگی قرار دهد.

این نهاد همچنین اعلام کرد که تاکنون تنها ۱۷ درصد از بودجه مورد نیاز برنامه‌های بشردوستانه افغانستان تأمین شده است؛ موضوعی که اجرای برنامه‌های امدادی در حوزه‌های امنیت غذایی، بهداشت و حمایت از کودکان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

در گزارش اوچا، خشکسالی‌های پیاپی، کاهش تولیدات کشاورزی، رکود اقتصادی پس از سال ۲۰۲۱ و بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران غذایی در افغانستان عنوان شده است.

بر اساس آمار سازمان ملل، ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان با سوءتغذیه حاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند که از این میان، نزدیک به یک میلیون کودک در وضعیت سوءتغذیه حاد شدید قرار دارند.

اوچا هشدار داده است که کمبود دارو، غذاهای درمانی و امکانات پزشکی، روند درمان این کودکان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

اوچا در پایان از جامعه جهانی خواست با تأمین منابع مالی، تقویت برنامه‌های امدادرسانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از تشدید بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کند.

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