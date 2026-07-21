به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با ابنا با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی، این نوع جنگ را یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت‌های استکباری طی دهه‌های اخیر دانست و اظهار کرد: جنگ ترکیبی و شناختی از نظر پیچیدگی و آثار، بسیار خطرناک‌تر از جنگ نظامی است، زیرا هدف اصلی آن مهندسی افکار عمومی، تغییر ادراکات و جلوه دادن باطل در لباس حق است.

وی افزود: قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا، کشورهای غربی، لابی صهیونیستی و رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته به شکل گسترده از این شیوه بهره برده‌اند. رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستی که به‌عنوان قدرتی پشت‌پرده در ایالات متحده عمل می‌کنند، بیش از پنج هزار رسانه در اختیار دارند که به‌صورت شبانه‌روزی علیه ملت‌های مختلف، به‌ویژه ملت‌های اسلامی، جریان‌سازی می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: به دلیل نقش تأثیرگذار ایران در تحولات منطقه و حمایت از محور مقاومت و ملت‌های مظلوم، رژیم صهیونیستی با همکاری برخی رژیم‌های مرتجع منطقه، حدود ۲۵۰ رسانه دیداری، شنیداری و مجازی را به زبان فارسی و سایر زبان‌ها برای عملیات روانی و جریان‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که این رسانه‌های فارسی‌زبان چگونه با طراحی عملیات رسانه‌ای و جنگ روانی، تلاش کردند میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کنند، اما دو مؤلفه اساسی، یعنی وحدت داخلی و آگاهی ملت ایران نسبت به توطئه‌های قدرت‌های استکباری، در کنار قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی، موجب خنثی شدن این جریان‌سازی‌های پیچیده و خطرناک شد.

هانی‌زاده با اشاره به ابعاد مختلف جنگ شناختی اظهار داشت: هنگامی که از جنگ شناختی سخن می‌گوییم، با پدیده‌ای بسیار گسترده مواجه هستیم که حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و روانی را دربرمی‌گیرد. دشمن از همه این ابزارها برای ایجاد شکاف در جامعه، بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی بهره می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مقابله با این جنگ نیازمند شناخت دقیق، تحلیل رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی و میدانی است. اگر چنین شناختی وجود نداشته باشد، دشمن می‌تواند با استفاده از عملیات روانی و جنگ ادراکی، اهداف خود را محقق سازد.

این تحلیلگر مسائل راهبردی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از مؤلفه‌های ریشه‌دار در جمهوری اسلامی ایران، از جمله وحدت ملی، اقتدار نظامی، انسجام اجتماعی و آگاهی مردم، موجب شده است که جنگ شناختی، امنیتی و رسانه‌ای دشمن به نتیجه نرسد. اگر چنین فشارهایی علیه بسیاری از کشورهای دیگر اعمال می‌شد، احتمال فروپاشی آنها وجود داشت، اما ملت ایران با تکیه بر این سرمایه‌های راهبردی، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

هانی‌زاده نقش رسانه ملی را در این عرصه تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: رسانه ملی، به اذعان بسیاری از کارشناسان، در حوزه اطلاع‌رسانی، مدیریت افکار عمومی، مقابله با رسانه‌های معاند و حفظ روحیه ملی عملکرد موفقی داشته است.

وی افزود: نخستین مرکزی که در جریان جنگ اخیر هدف حمله دشمن قرار گرفت، رسانه ملی بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد دشمن به‌خوبی از نقش تعیین‌کننده این رسانه در آگاهی‌بخشی و حفظ انسجام ملی آگاه است. این عملکرد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از جلوه‌های موفق مقابله با جنگ شناختی ثبت خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه گفت: امروز هر شهروند ایرانی خود به یک رسانه تبدیل شده است. حضور مردم در صحنه، حفظ آرامش عمومی، مقابله با شایعات و همراهی با نیروهای مسلح، نقش مهمی در شکست پروژه‌های دشمن داشته است.

وی تأکید کرد: در بیش از چهل شبانه‌روز گذشته، مردم با حضور فعال خود در عرصه‌های مختلف، میدان را حفظ کردند و همین حضور یکی از عوامل اصلی ناکامی عملیات ترکیبی دشمن بود.

هانی‌زاده با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ همواره در بزنگاه‌های حساس از کشور دفاع کرده است، اظهار داشت: ملت ایران ثابت کرده است که باوجود دشواری‌های اقتصادی و معیشتی، در دفاع از هویت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از جنگ شناختی، تحریم اقتصادی و فشارهای امنیتی تلاش کرده‌اند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مردم در کنار نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی، این نقشه‌ها را ناکام گذاشته است.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان با تأکید بر استمرار انسجام ملی گفت: دشمن همچنان با بهره‌گیری از صدها رسانه فارسی‌زبان و بین‌المللی، به‌دنبال شایعه‌سازی، عملیات روانی و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: مردم نباید تحت تأثیر این جریان‌سازی‌ها قرار گیرند و لازم است با حفظ وحدت، اعتماد به نهادهای حاکمیتی، حمایت از نیروهای مسلح و پرهیز از دامن زدن به شایعات، اقتدار ملی را تقویت کنند.

هانی‌زاده تأکید کرد: اگرچه تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی شرایط دشواری را ایجاد کرده است، اما این مرحله، دوره‌ای گذرا خواهد بود و ملت ایران با حفظ همبستگی، همان‌گونه که توطئه‌های گذشته را پشت سر گذاشته، این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت و طعم پیروزی را خواهد چشید.

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