به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحرونوت» به نقل از مقامهای ارشد رژیم صهیونیستی نوشت روابط نتانیاهو و ترامپ بهتر از آن چیزی است که در رسانهها بازتاب مییابد، اما در پشت پرده، برخی چهرههای دولت آمریکا برای جلوگیری از برگزاری این دیدار تلاش میکنند. بر اساس این گزارش، هنوز زمان مشخصی برای ملاقات دو طرف تعیین نشده و دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنان در حال رایزنی با کاخ سفید برای هماهنگی این دیدار است. همچنین ادعا شده است نتانیاهو مایل است هفته آینده به آمریکا سفر کند، اما بدون دیدار با ترامپ راهی واشنگتن نخواهد شد.
این گزارش همچنین به مواضع انتقادی «جیدی ونس» علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرده و آورده است که وی در روزهای اخیر، برخی محافل صهیونیستی را به تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا و کارشکنی در روند مذاکرات با ایران متهم کرده است. ونس همچنین مدعی شده شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد برخی اعضای دولت رژیم صهیونیستی با توافق احتمالی با ایران مخالف بوده و برای ناکام گذاشتن آن تلاش میکنند؛ مواضعی که به نوشته این رسانه، از کاهش حمایت بخشی از افکار عمومی آمریکا، بهویژه جمهوریخواهان جوان، از رژیم صهیونیستی تأثیر پذیرفته است.
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