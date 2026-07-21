به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلاموالمسلمین حسین امیدی، امروز همزمان با آغاز رویداد تابستانه «مسجد، کانون نشاط» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمانی فصل تابستان با فراغت دانشآموزان از تحصیل و دغدغه خانوادهها برای بهرهگیری مناسب از این ایام، فرصت ارزشمندی را در اختیار فعالان فرهنگی، بهویژه مدیران کانونهای فرهنگیهنری مساجد قرار داده است تا با برنامهریزی منسجم، زمینه حضور پرشور کودکان، نوجوانان و جوانان در مساجد را فراهم کنند.
وی افزود: این برنامهها با هدف ارتقای مهارتها و توانمندیهای نسل نوجوان و جوان و ایجاد اوقاتی مفید و ماندگار برای آنان طراحی شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس با تشریح محورهای رویداد «مسجد، کانون نشاط» گفت: آموزش و توانمندسازی با هدف تربیت نیروی متخصص و کادرسازی، تولید محتوای فرهنگی و هنری در رشتههای مختلف، کارآفرینی از طریق تولید و فروش محصولات، اجرای برنامههای مواسات و همدلی، پاسداشت مناسبتهای دینی و ملی و ارائه خدمات اجتماعی به اهالی محله مسجد از جمله محورهای این رویداد است.
حجت الاسلام امیدی بیان کرد: فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد زیر نظر امام جماعت بهعنوان مدیر محوری مسجد انجام میشود و توجه به مناسبتهای مهم تابستان از جمله ماههای محرم و صفر، اربعین، هفته وحدت و اعیاد و مناسبتهای مذهبی در اجرای برنامههای تربیتی مورد انتظار است.
وی با تأکید بر اینکه فعالیتهای فرهنگی و هنری متناسب با شرایط و ظرفیت هر مسجد برنامهریزی و اجرا میشود، اظهار کرد: ملاک ارزیابی فعالیتهای کانونها در این رویداد، برپایی نمایشگاه، ارسال گزارش آن و همچنین ثبت و ارسال بهموقع مجموعه فعالیتهای تابستانه در سامانه «بچههای مسجد» است و انجام این موارد شرط اصلی ورود به فرآیند ارزیابی و بهرهمندی از حمایتها خواهد بود.
حجت الاسلام امیدی، برپایی نمایشگاه فعالیتهای تابستانه را یکی از بخشهای شاخص این رویداد دانست و گفت: این نمایشگاه حاصل مجموعه فعالیتهای تابستانه کانونها و فرصتی برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و ایدههای اعضای کانونهای فرهنگیهنری مساجد است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس افزود: اعضای کانونها در این نمایشگاه میتوانند محصولات و خدمات خود را نیز عرضه و به فروش برسانند.
حجت الاسلام امیدی در پایان بر ضرورت تعامل کانونهای فرهنگیهنری مساجد با دستگاههای محلی تأکید کرد و گفت: برای برگزاری هرچه پربارتر رویداد «مسجد، کانون نشاط»، کانونهای مساجد میتوانند با مدارس همجوار، شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادهای محلی همکاری و تفاهمنامه منعقد کنند که نمونه آن نیز در شیوهنامه ابلاغی پیشبینی شده است.
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