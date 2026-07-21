انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، سید احمد احمدی زاده دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز، حافظان امنیت در نیروهای مسلح مستقر در استان فارس، با هوشیاری و دقت عملیاتی مثالزدنی، موفق به شناسایی و منهدم کردن یک فروند پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در حوالی شهر دژکرد شدند.
۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
کد مطلب: 1843087
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از موفقیت نیروهای مسلح مستقر در این استان در رهگیری و انهدام یک پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در ارتفاعات شهر دژکرد، از توابع بخش سده شهرستان اقلید، خبر داد.
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