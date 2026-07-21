  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

معاون استاندار فارس خبر داد:

انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
کد مطلب: 1843087
انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از موفقیت نیروهای مسلح مستقر در این استان در رهگیری و انهدام یک پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در ارتفاعات شهر دژکرد، از توابع بخش سده شهرستان اقلید، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سید احمد احمدی زاده دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز، حافظان امنیت در نیروهای مسلح مستقر در استان فارس، با هوشیاری و دقت عملیاتی مثال‌زدنی، موفق به شناسایی و منهدم کردن یک فروند پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در حوالی شهر دژکرد شدند.

معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب رصد مستمر تحرکات دشمن انجام شده است، تاکید کرد: هرگونه تعرض و ناامنی در استان فارس با واکنش قاطع و فوری نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد.

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha