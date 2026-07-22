همزمان با راهپیمایی اربعین؛ ارائه اینترنت رایگان در مسیر نجف ـ کربلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین جلسه ستاد اربعین وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور و معاونان این وزارتخانه برگزار و بخش‌های مختلف گزارش اقدامات انجام شده برای تسهیل ارتباطات زائران را ارایه کردند.

حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و عراق در حوزه ارتباطات ویژه اربعین در این جلسه گفت: تسهیل خدمات رومینگ، اختصاص فرکانس برای رادیو اربعین و رادیو امام رضا(ع)، استفاده از کد سه‌رقمی برای خدمات‌رسانی به زائران و راه‌اندازی وای‌فای رایگان در بخش‌هایی از مسیر نجف به کربلا از مهم‌ترین محورهای این توافق است.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران به عراق برای هماهنگی بیشتر دو کشور، از جلسات کارشناسی نمایندگان اپراتورهای ارتباطی دو کشور خبر داد و گفت: بر اساس توافق دو کشور ارتقای کیفیت و قیمت خدمات، مسائل مرتبط با پخش‌های سراسری رادیویی، اختصاص فرکانس برای پخش رادیو امام رضا(ع) و رادیو اربعین در عراق، برقراری لینک ارتباطی مستقیم میان دو کشور به همراه مسیر پشتیبان، استفاده از کدهای سه‌رقمی برای ارائه خدمات و کال‌سنتر به زائران در اربعین امسال اجرایی می شود.

فتاحی افزود: یکی از محورهای همکاری فراهم شدن مقدمات ارائه وای‌فای رایگان در نقاطی از مسیر طریق‌الحسین بین نجف و کربلا بود که این موضوع نیز در توافقات امسال گنجانده شده و امیدواریم در اربعین امسال اجرایی شود.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز وب‌سایت مجازی برای ارائه خدمات به زائران آماده شده و سازمان فناوری اطلاعات نیز یک پایگاه اینترنتی طراحی کرده که احتمالاً میان این دو سامانه همپوشانی وجود خواهد داشت تا همه خدمات مورد نیاز به صورت یکجا ارایه شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران خاطرنشان کرد: این سامانه علاوه بر فراهم کردن امکان زیارت از راه دور برای افرادی که به هر دلیلی امکان حضور در مراسم اربعین را ندارند، خدمات مورد نیاز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله راهنمایی‌های لازم و موضوعات مرتبط با خرید سیم‌کارت را نیز در اختیار زائران قرار خواهد داد.

در ادامه این نشست حمید خوانساری معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: در مرزهای مهران، شلمچه و خسروی، بخش عمده‌ای از اقدامات در حوزه ارتباطات به مرحله تثبیت و دائمی رسیده است.

وی با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی بر مرزهای جدید است تا بتوانیم خدمات مناسب‌تری به زائران ارائه کنیم، افزود: اپراتورهای ارتباطی مانند سال گذشته خدمات وای‌فای خود را در پایانه‌های مرزی و موکب‌ها ارائه خواهند کرد.

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