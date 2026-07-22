به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه استماع «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در سنای این کشور به صحنه رویارویی شدید و مشاجره تند میان او و سناتورها بر سر جنگ علیه ایران تبدیل شد و سناتورها با زیر سوال بردن منطق ادامه این جنگ و درخواست میلیاردها دلار بودجه جدید، راهبرد واشنگتن را در قبال تهران به چالش کشیدند.

سناتور کریستن گیلبرند، وزیر جنگ آمریکا را در نشست روز سه شنبه به وقت محلی (واشنگتن) درباره توجیه دولت ترامپ برای جنگ با ایران تحت فشار قرار داد.

این سناتور دموکرات از نیویورک، رئیس پنتاگون را درباره اظهارات پیشین او درباره برنامه هسته‌ای ایران به چالش کشید.

گیلبرند در جلسه استماع روز سه‌شنبه گفت: «حرف‌هایی که شما در گذشته زده‌اید با یکدیگر همخوانی ندارد. شما گفتید که ما توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را کاملا نابود کرده‌ایم... اما هشت ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۶، رئیس‌جمهور یک جنگ فعال را آغاز کرد و مدعی شد که ایران تنها دو هفته با دستیابی به یک سلاح فاصله دارد.»

وزیر جنگ ترامپ در پاسخ ادعا کرد: تاسیسات هسته‌ای هدف قرار گرفته در عملیات چکش نیمه‌شب در ژوئن ۲۰۲۵، کاملا نابود شدند، اما ایرانی‌ها به‌طور احمقانه ای به تلاش برای دستیابی به توانمندی‌های هسته‌ای ادامه دادند.

گیلبرند خطاب به وزیر جنگ ترامپ گفت که درباره نابودی توانایی‌های پرتاب موشکی ایران افکار عمومی را گمراه کرده است؛ در مقابل، هگسث این سناتور را متهم کرد که «تلاش می‌کند از این موضوع برای ساخت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند.»

سناتور آمریکایی خطاب به هگسث: آقا! شکست خورده‌اید!

در یک مشاجره لفظی تند دیگر، «گری پیترز» سناتور دموکرات ایالت میشیگان روز سه‌شنبه در جلسه استماع به‌شدت از عملکرد وزیر جنگ آمریکا، انتقاد کرد، او را «شکست‌خورده» خواند و درباره راهبرد دولت ترامپ در جنگ با ایران ابراز نگرانی کرد.

پیترز گفت: «من هیچ تردیدی ندارم که نیروهای شجاع ما می‌توانند هر ماموریتی را اجرا کنند و در هر نبردی پیروز شوند. اما بدون یک راهبرد روشن برای پیروزی، ما در معرض خطر گرفتار شدن در یک جنگ بی‌پایان دیگر قرار داریم؛ جنگی که نیروهای ما را در معرض خطر قرار خواهد داد و همچنان میلیاردها دلار برای مالیات‌دهندگان هزینه خواهد داشت.»

وی سپس از وزیر جنگ ترامپ پرسید که از زمان آغاز درگیری چه دستاوردی حاصل شده است؟

پیترز درخواست رئیس پنتاگون برای تقریبا ۷۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای پنتاگون را زیر سوال برد و گفت که این درخواست «علیرغم شکست شما در پیروزی در این جنگ» مطرح شده است.

وزیر جنگ آمریکا با عصبانیت پاسخ داد و استدلال کرد که پیترز به اعضای ارتش توهین می‌کند.

رئیس پنتاگون مدعی شد: من فکر می‌کنم توصیف شما از این تلاش فوق‌العاده به‌عنوان یک شکست، بی‌ملاحظه است و به نظر من غیرمسئولانه است. همچنین فکر می‌کنم این حرف، فداکاری نیروهایی را که در میدان حضور دارند و برای مردم آمریکا تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند، خدشه‌دار می‌کند.

پیترز در پاسخ گفت که منظور او نیروهای نظامی نیستند، بلکه رهبران نظامی هستند. رهبران آن‌ها را ناکام گذاشته‌اند، زیرا فاقد راهبرد پیروزی هستند.

سناتور آمریکایی خطاب به وزیر جنگ ترامپ گفت: شما، آقا، شکست خورده هستید؛ نه مردان و زنانی که در خط مقدم هستند، نه مردان و زنانی که با افتخار و شایستگی آبروی خود را حفظ می‌کنند.

سناتور دموکرات، وزیر جنگ ترامپ را بر سر ادعاهای پیروزی به چالش کشید

پتی موری سناتور دموکرات ایالت واشنگتن و عضو ارشد کمیته تخصیص بودجه سنا خطاب به وزیر جنگ ترامپ گفت: شما سه ماه پیش گفتید برنامه موشکی ایرانی‌ها به معنای واقعی کلمه نابود شده، پرتابگرها، تاسیسات تولیدی و ذخایر موجود منهدم و تضعیف شده‌اند.

وی افزود: آقای وزیر، ایران طی یک هفته گذشته درحال شلیک به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی‌ها بوده است. اگر توانمندی‌های آن‌ها سه ماه پیش به معنای واقعی کلمه نابود شده بود، چطور ممکن است الان دست به چنین کاری بزنند؟

در این هنگام وزیر جنگ دولت ترامپ مدعی شد: سناتور! ایران از نظر نظامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد اما قبول دارم که آن‌ها هنوز توانمندی‌هایی دارند.

وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ گفت «ما دیگر وارد جنگ‌های احمقانه‌ای از این دست نخواهیم شد» و او به این وعده عمل کرده است.

رئیس پنتاگون ادعا کرد: به همین دلیل است که ما تلاش نکرده‌ایم جامعه ایران را از نو بسازیم؛ بلکه صرفا با رویکردی واقع‌گرایانه و بر اساس سیاست «اول آمریکا» در تلاش هستیم، اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز مسیری برای دستیابی به بمب هسته‌ای نداشته باشد.

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