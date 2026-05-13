به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد که هزینه پروژه سپر موشکی موسوم به «گنبد طلایی» که دونالد ترامپ از آن حمایت میکند، ممکن است طی دو دهه آینده به حدود ۱.۲ تریلیون دلار برسد رقمی که بسیار بالاتر از برآورد اولیه ۱۷۵ میلیارد دلاری است که پیشتر برای هزینه این پروژه، مطرح شده بود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این نهاد در گزارش تحلیلی خود توضیح داده است که تنها هزینه خرید و استقرار سامانهها از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد. هزینههایی که شامل لایههای مختلف رهگیری موشک، سامانههای هشدار زودهنگام و فناوریهای ردیابی فضایی میشود.
طبق این گزارش، بخش مربوط به رهگیری فضایی بزرگترین سهم هزینه را به خود اختصاص میدهد؛ بهگونهای که حدود ۷۰ درصد هزینه خرید تجهیزات و نزدیک به ۶۰ درصد کل هزینه پروژه به این بخش مربوط است.
هزینههای پنهان و آینده نامعلوم
دفتر بودجه کنگره آمریکا همچنین اعلام کرده است که هزینههای عملیاتی و پشتیبانی پروژه گنبد طلایی بهطور متوسط سالانه حدود ۸.۳ میلیارد دلار خواهد بود.
با این حال، هنوز جزئیات دقیق طراحی سامانه و تعداد سیستمهایی که قرار است مستقر شوند مشخص نیست. مسئلهای که به گفته این نهاد، برآورد هزینه نهایی پروژه را بسیار پیچیده و اگر نگوییم غیرممکن کرده است.
ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ وزارت جنگ آمریکا را مأمور تدوین طرح ایجاد سامانه دفاع موشکی پیشرفتهای با عنوان گنبد آهنین آمریکا کرده بود. پروژهای که بعدها با نام گنبد طلایی دوباره معرفی شد.
از وعده ۱۷۵ میلیارد دلاری تا واقعیت تریلیونی
ترامپ در ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کر کهد ۲۵ میلیارد دلار برای آغاز این پروژه اختصاص یافته و کل هزینه آن حدود ۱۷۵ میلیارد دلار خواهد بود. رقمی که اکنون در مقایسه با برآوردهای جدید، بسیار خوشبینانه به نظر میرسد.
تحلیل دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان میدهد استقرار سامانههای رهگیری فضایی که بتوانند تنها تعداد محدودی موشک بالستیک قارهپیما را رهگیری کنند، ممکن است بین ۱۶۱ تا ۵۴۲ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
اما پروژه گنبد طلایی اهدافی بسیار فراتر را دنبال میکند که این اهداف از مقابله با حجم گستردهای از موشکهای بالستیک گرفته تا رهگیری موشکهای هایپرسونیک و کروز میباشد.
تردیدها درباره عملی بودن پروژه
پیشتر وبسایت آمریکایی پولیتیکو نیز نسبت به امکان اجرای سریع و موفق این پروژه ابراز تردید کرده بود.
این رسانه گزارش داده بود که وعده ساخت یک سپر موشکی شگفتانگیز در مدتزمان کوتاه ـ همانگونه که ترامپ تبلیغ میکرد ـ هنوز فاصله زیادی با واقعیت دارد.
بر اساس این گزارش، پروژهای که بهعنوان جهشی بزرگ در توان دفاعی آمریکا معرفی شده بود، با وجود تبلیغات سیاسی گسترده، هنوز وارد مرحله اجرایی واقعی نشده است.
هشدار درباره خطر شکست پروژه
پولیتیکو همچنین به نقل از یک مقام ارشد پیشین آمریکایی هشدار داده بود که کل پروژه ممکن است با خطر شکست مواجه شود.
ایده اصلی پروژه گنبد طلایی تا حدی از ساختار دفاع چندلایه اسرائیل بهویژه سامانه گنبد آهنین، الهام گرفته شده است. اما نسخه آمریکایی بسیار گستردهتر طراحی شده و شامل استقرار سامانههای رهگیری و رصد در فضا نیز میشود.
همین موضوع سطح پیچیدگی فنی و هزینههای این پروژه را به شکلی بیسابقه افزایش داده است.
وعدههای بزرگ ترامپ
ترامپ در مراسم رسمی معرفی پروژه گنبد طلایی در کاخ سفید در ۲۰ مه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود این سامانه قادر خواهد بود موشکها را حتی اگر از آن سوی جهان یا از فضا شلیک شوند، رهگیری کند.
او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که این سامانه پیش از پایان دوره ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۹ بهطور کامل عملیاتی شود.
با این حال، گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار میدهد چالشهای فنی و مالی، در کنار نبود طرح اجرایی دقیق از سوی وزارت دفاع آمریکا، باعث شده تردیدهای جدی درباره توانایی پروژه برای تحقق اهداف اعلامشده شکل بگیرد.
به همین دلیل، اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند که پروژه گنبد طلایی بیش از آنکه یک سامانه عملیاتی نزدیک باشد، پروژهای بلندپروازانه و بسیار پرهزینه است که هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارد.
