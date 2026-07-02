به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بار دیگر از عملکرد متحدان ناتو انتقاد و ادعا کرد که ایالات متحده بیشترین هزینه را برای حفاظت از این ائتلاف پرداخت کرده است، بدون آنکه هیچ سودی دریافت کند.
ترامپ روز پنجشنبه (به وقت محلی) در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با اشاره به میزان هزینههای نظامی کشورهای عضو ناتو گفت که آمریکا با پرداخت ۹۹۹ میلیارد دلار در صدر قرار دارد، در حالی که بریتانیا ۹۰.۵ میلیارد دلار، فرانسه ۶۶.۵ میلیارد دلار، ایتالیا ۴۸.۸ میلیارد دلار و لهستان ۴۴.۳ میلیارد دلار هزینه کردهاند.
رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد برخی کشورها از جمله آلمان سهم بسیار کمتری داشتهاند و این وضعیت را «مسخره» توصیف کرد. موضوع تقسیم هزینههای دفاعی در ناتو همواره یکی از چالشهای اصلی میان آمریکا و متحدان اروپایی بوده است.
ترامپ در پی تجاوز نظامی علیه ایران و عدم مشارکت متحدان اروپایی و اعضای ناتو، به شدت از این ائتلاف و سران آن ناراضی بوده است. این در حالی است که در روزهای اخیر، گفتوگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان ادامه داشته و طرفین بر اجرای تفاهمنامه اسلامآباد تأکید کردهاند .
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