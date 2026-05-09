به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه الجزیره در تحلیلی به قلم «جفری ساکس» و «سیبیل فارس» با اشاره به شکست محاسبات راهبردی آمریکا در قبال ایران نوشت: ایالات متحده نمی‌تواند جنگ را بدون ایجاد عواقب فاجعه‌بار ادامه دهد. تشدید مجدد تنش احتمالاً منجر به تخریب زیرساخت‌های نفت، گاز و نمک‌زدایی منطقه خواهد شد و فاجعه‌ای جهانی و طولانی‌مدت را رقم خواهد زد. ایران می‌تواند هزینه‌هایی را تحمیل کند که ایالات متحده قادر به تحمل آن نیست.

نویسندگان این تحلیل تأکید کردند: امپراتوری آمریکا نمی‌تواند با هزینه‌های مالی، نظامی و سیاسی قابل قبول در جنگ علیه ایران پیروز شود.

طرح شکست‌خورده آمریکا و اسرائیل برای تغییر حکومت ایران

در این نوشتار آمده است: طرح جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل، یک حمله حذف سیستم فرماندهی و کنترل در ایران بود که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و دیوید بارنیا، مدیر موساد، به ترامپ فروخته شد. فرضیه این بود که یک بمباران مشترک و تهاجمی، ساختار کنترل و فرماندهی، برنامه هسته‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را چنان تضعیف می‌کند که ایالات متحده و رژیم اسرائیل یک دولت انعطاف‌پذیر را در تهران تحمیل خواهند کرد.

الجزیره افزود: ترامپ ظاهراً متقاعد شده بود که می‌تواند همان مسیری را که در ونزوئلا طی کرده بود، در ایران دنبال کند؛ غافل از اینکه ایران از نظر تاریخی، فناوری، فرهنگی، جغرافیایی، نظامی، جمعیتی یا ژئوپلیتیکی ونزوئلا نیست.

شکست میدانی آمریکا: هیچ دولت جانشینی، هیچ تسلیمی، هیچ مسیر پیروزی

این گزارش می‌افزاید: دولت ایران دچار شکاف نشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هیچ وجه از هم نپاشید و با فرماندهی داخلی مستحکم‌تر و نقش گسترده‌تری در معماری امنیت ملی ظهور کرد. دفتر رهبری حفظ شد، نهاد مذهبی از آن حمایت کرد و مردم علیه حمله خارجی متحد شدند.

به نوشته الجزیره، با گذشت دو ماه از آغاز جنگ، ترامپ و نتانیاهو هیچ دولت جانشین ایرانی را تحت کنترل خود ندارند، هیچ ایرانی برای پایان دادن به جنگ تسلیم نشده است و هیچ مسیر نظامی به سوی پیروزی وجود ندارد. تنها مسیری که ایالات متحده در پیش گرفته است، عقب‌نشینی است، در حالی که ایران مسئول تنگه هرمز است.

چهار دلیل محاسبات اشتباه فاجعه‌بار آمریکا

الجزیره چهار دلیل اصلی برای شکست محاسبات راهبردی آمریکا برشمرد:

دلیل اول، قضاوت نادرست درباره ایران: ایران تمدنی بزرگ با ۵ هزار سال تاریخ، فرهنگ عمیق، تاب‌آوری ملی و غرور است. دولت ایران قرار نبود تسلیم قلدری آمریکا شود، به ویژه با توجه به این واقعیت که ایرانیان به یاد دارند چگونه ایالات متحده در سال ۱۹۵۳ با سرنگونی دولت منتخب محمد مصدق، دموکراسی ایران را نابود کرد.

دلیل دوم، دست‌کم گرفتن پیچیدگی‌های فناوری در ایران: ایران از نظر مهندسی و ریاضیات در رتبه‌ای مهم در سطح جهانی برخوردار است. این کشور یک پایگاه صنعتی دفاعی بومی با موشک‌های بالستیک پیشرفته، صنعت پهپاد بومی و قابلیت پرتاب مداری بومی ایجاد کرده است.

دلیل سوم، تغییر فناوری نظامی به نفع ایران: هزینه موشک‌های بالستیک ایران بخش کوچکی از هزینه موشک‌های رهگیر آمریکایی است. پهپادهای ایرانی ۲۰ هزار دلار هزینه دارند؛ موشک‌های رهگیر دفاع هوایی آمریکا ۴ میلیون دلار. موشک‌های ضدکشتی ایران، ناوشکن‌های ۲ تا ۳ میلیارد دلاری آمریکا را تهدید می‌کنند.

دلیل چهارم، غیرمنطقی شدن روند سیاست‌گذاری آمریکا: جنگ ایران توسط حلقه کوچکی از وفاداران به ترامپ در تفریگاه مار-ئه-لاگو بدون هیچ فرآیند بین‌سازمانی رسمی تصمیم گرفته شد. جو کنت، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم ترامپ، در ۱۷ مارس با نامه‌ای عمومی استعفا داد و آن را «اتاق پژواک» برای فریب رئیس‌جمهور توصیف کرد.

هژمونی آمریکا و آینده منطقه

الجزیره تصریح کرد: این جنگ نه ضرورت بود و نه جنگ انتخاب؛ این جنگ هوی و هوس بود. فرضیه اصلی، هژمونی بود. ایالات متحده در تلاش بود سلطه جهانی خود را که دیگر ندارد حفظ کند و رژیم اسرائیل در تلاش بود سلطه منطقه‌ای خود را که هرگز نخواهد داشت، برقرار کند.

سه واقعیت جدید پس از جنگ

به نوشته این تحلیل، پایان احتمالی این جنگ احتمالاً با بازگشت به چیزی نزدیک به وضع موجود قبل از آن خواهد بود، به جز سه واقعیت جدید در صحنه میدانی:

اول: ایران کنترل عملیاتی بر تنگه هرمز خواهد داشت.

دوم: موضع بازدارندگی ایران به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

سوم: حضور نظامی بلندمدت ایالات متحده در خلیج فارس به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

الجزیره تأکید کرد: ایران از برتری خود در برابر همسایگانش استفاده نخواهد کرد. ایران منافع استراتژیک بلندمدتی در همکاری با همسایگان خلیج فارس دارد، نه یک جنگ مداوم. ایران جنگ را متوقف خواهد کرد.

بازگشت به دیپلماسی، تنها راه آمریکا

این تحلیل در پایان خاطرنشان کرد: ترامپ بدون شک سعی خواهد کرد عقب‌نشینی پیش رو را به عنوان یک پیروزی بزرگ نظامی و استراتژیک به تصویر بکشد. چنین ادعاهایی صحت نخواهد داشت. حقیقت این است که ایران بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که آمریکا درک می‌کرد. امپراتوری آمریکا نمی‌تواند جنگ علیه ایران را با هزینه مالی، نظامی و سیاسی قابل قبولی پیروز شود. با این حال، آنچه آمریکا می‌تواند دوباره به دست آورد، مقداری عقلانیت است. وقت آن رسیده است که ایالات متحده به قوانین و دیپلماسی بین‌المللی بازگردد.

