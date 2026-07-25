به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس،حسین زاهدیاننژاد، امروز در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی استان فارس به مراسم پیادهروی اربعین حسینی، اظهار کرد: شمار زیادی از دانشجویان برای حضور در این آیین معنوی ثبتنام کردهاند که در قالب این برنامه، حدود ۳۰۰۰ دانشجو از دانشگاههای استان فارس با شعار «قوموا لله» راهی عراق میشوند.
وی با بیان اینکه کاروان راهیان اربعین دانشجویی بهصورت متمرکز و با هدایت بسیج دانشجویی استان فارس اعزام شده است، افزود: بخشی دیگر از دانشجویان نیز از دانشگاههای سراسر استان در قالب گروههای چندنفره و مستقل عازم این سفر معنوی شدهاند.
مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس با اشاره به استقبال دانشجویان از حضور در پیادهروی اربعین، گفت: بهرغم اقدامات و تحرکات دشمنان، اراده مردم و دانشجویان برای حضور در این آیین معنوی همچنان پابرجاست و این موضوع خللی در مشارکت آنان ایجاد نکرده است.
زاهدیاننژاد با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری مراسم اربعین، بیان کرد: بسیج دانشجویی فارس بهعنوان دبیر ستاد اربعین دانشجویی استان، تلاش کرده است نقش هماهنگکننده و محوری خود را در برنامهریزی و اجرای این اعزامها ایفا کند.
وی پیادهروی اربعین را رزمایشی فرهنگی و حماسهای اعتقادی توصیف کرد و افزود: حضور گسترده زائران در این مراسم، نمادی از همبستگی و اعلام حضور در مسیر آرمانهای دینی و اعتقادی است.
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