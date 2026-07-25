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مدیرکل حج و زیارت فارس خبرداد؛

ثبت‌نام بیش از ۹۳ هزار زائر فارسی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳
کد مطلب: 1844763
ثبت‌نام بیش از ۹۳ هزار زائر فارسی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی

مدیرکل حج و زیارت استان فارس از ثبت‌نام بیش از ۹۳ هزار نفر در سامانه سماح برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد.

علیرضا زینلی در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، از ادامه روند ثبت‌ نام زائران اربعین حسینی در استان فارس خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده تا ساعت ۸ صبح شنبه ۳ مردادماه، ۹۳ هزار و ۱۳۴ نفر از مردم فارس در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین حسینی ثبت‌ نام کرده‌اند.

وی افزود: این تعداد زائر در قالب ۵۴ هزار و ۸۵۰ گروه ثبت‌ نام خود را نهایی کرده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت استان فارس با اشاره به شیوه سفر زائران بیان کرد: از مجموع ثبت‌ نام‌کنندگان،۴۲۲ نفر متقاضی سفر هوایی بوده و سایر زائران سفر زمینی را برای حضور در پیاده‌روی اربعین انتخاب کرده‌اند.

زینلی خاطرنشان کرد: روند ثبت‌ نام زائران در سامانه سماح همچنان ادامه دارد و آمار ثبت‌ نام به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

حجت کهیاری

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