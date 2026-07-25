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اعزام نیروهای جهادی شهرداری شیراز به مأموریت اربعین

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸
کد مطلب: 1844758
اعزام نیروهای جهادی شهرداری شیراز به مأموریت اربعین

دبیر ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز از اعزام نیروهای جهادی این مجموعه به موکب حضرت احمدبن‌موسی(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، دبیر ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز در آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) به کربلای معلی از اعزام نیروهای جهادی این مجموعه به موکب حضرت احمدبن‌موسی(ع) خبر داد و گفت: نیروهای اعزامی در چند محور عملیاتی و خدماتی در کربلای معلی و یکی از نقاط مرزی جنوب غرب کشور به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

امید جابری اظهار کرد: نیروهای شهرداری شیراز در حوزه‌های مدیریت پسماند، آتش‌نشانی و حمل‌ونقل مسافر فعالیت خواهند کرد و مأموریت اصلی آن‌ها تسهیل تردد زائران، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات در مسیر زیارت است.

وی افزود: خدمت در اربعین صرفاً یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای ابراز ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) و خدمت به زائرانی است که از نقاط مختلف راهی کربلا می‌شوند.

جابری تأکید کرد: ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز تلاش می‌کند با همکاری نیروهای اعزامی، شرایطی فراهم شود تا زائران این سفر معنوی را با آرامش، نظم و سهولت بیشتری طی کنند و نام حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) نیز در این مسیر، نماد خدمت به زائران باشد.

حجت کهیاری

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