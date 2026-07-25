اعزام نیروهای جهادی شهرداری شیراز به مأموریت اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، دبیر ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز در آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) به کربلای معلی از اعزام نیروهای جهادی این مجموعه به موکب حضرت احمدبن‌موسی(ع) خبر داد و گفت: نیروهای اعزامی در چند محور عملیاتی و خدماتی در کربلای معلی و یکی از نقاط مرزی جنوب غرب کشور به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

امید جابری اظهار کرد: نیروهای شهرداری شیراز در حوزه‌های مدیریت پسماند، آتش‌نشانی و حمل‌ونقل مسافر فعالیت خواهند کرد و مأموریت اصلی آن‌ها تسهیل تردد زائران، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات در مسیر زیارت است.

وی افزود: خدمت در اربعین صرفاً یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای ابراز ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) و خدمت به زائرانی است که از نقاط مختلف راهی کربلا می‌شوند.

جابری تأکید کرد: ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز تلاش می‌کند با همکاری نیروهای اعزامی، شرایطی فراهم شود تا زائران این سفر معنوی را با آرامش، نظم و سهولت بیشتری طی کنند و نام حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) نیز در این مسیر، نماد خدمت به زائران باشد.