کتائب سیدالشهداء: تقاص خون زائران حسینی، کابوس مرگبار متجاوزان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهداء (ع) در جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله اخیر به زائران اربعین حسینی، با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را جنایتی تروریستی و مغایر با تمامی موازین حقوقی و انسانی توصیف کرد. این دفتر ضمن محکوم کردن این حمله، بر لزوم پاسخگویی عاملان و آمران آن تأکید کرد و اعلام داشت که خون زائران حسینی هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند و این جنایت، مسئولان آن را با پیامدهای سنگینی مواجه خواهد ساخت.

در متن کامل این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه رسمی دفتر مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهداء (ع) در جمهوری اسلامی ایران

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

اقدام تروریستی، بزدلانه و جنایت‌بار ائتلاف شرارت آمریکای جنایتکار در هدف قرار دادن زائران بی‌دفاع و زوار حریم حسینی (ع)، بار دیگر پرده از ماهیت ددمنشانه، استکباری و ضدبشری دشمنان سوگندخورده امت اسلامی برداشت.

این فاجعه هولناک و شقاوت‌بار، نقض فاحش و آشکار تمامی قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌های حقوق بشری و اصول بنیادین انسانی بوده و بدون تردید، با پاسخ قاطع، پشیمان‌کننده و مجازاتی سخت مواجه خواهد شد.

دفتر مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران، معراج مظلومانه و شهادت گلگون‌کفن جمعی از زائران و عشاق حسینی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیةالله الاعظم (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم و معزز شهدا، ملت شریف و مقاوم ایران و تمامی آزادگان و دلدادگان مکتب عاشورا تبریک و تسلیت عرض می‌نماید.

بی‌گمان، قطرات مطهر خون این شهیدان والامقام، قوام‌بخش شجره طیبه مقاومت و استمرار مسیر جهاد بوده و مجازات آمران، عاملان و مسببان این جنایت، وعده‌ای قطعی، تخلف‌ناپذیر و نزدیک است.

امروز متجاوزان تروریست آمریکایی در پی شکست‌های خفت‌بار میدانی، با عبور از تمامی خطوط قرمز اخلاقی و قوانین بین‌المللی، وقاحت و توحش را به اوج رسانده‌اند.

هدف قرار دادن ناجوانمردانه زائرانی که توشه‌ای جز عشق به حضرت سیدالشهدا (ع) ندارند، گواهی روشن بر استیصال، هراس و عجز ساختاری دشمن در مواجهه با ابعاد تمدن‌ساز فرهنگ عاشورا و حماسه بی‌بدیل اربعین حسینی است.

دشمنان زبون و وهم‌زده گمان می‌برند که با سفک دماء طاهره زائران پیاده‌روی اربعین، می‌توانند از شکوه، عظمت و نفوذ این میعادگاه جهانی و فراملی بکاهند؛ حال آنکه این توهمی باطل و محکوم به فناست.

خون پاک این مجاهدان سبیل‌الله نه تنها خللی در عظمت این طریق نورانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه انسجام، اقتدار و صلابت جبهه مقاومت اسلامی را در ریشه‌کن ساختن غده سرطانی صهیونیسم و اخراج اشغالگران آمریکایی از منطقه، دوچندان خواهد ساخت.

در پایان، بار دیگر قاطعانه و با صلابتی استوار اعلام می‌داریم که جنایات سازمان‌یافته و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه غیرنظامیان و زائران حسینی هرگز بی‌عقوبت نخواهد ماند؛ سران استکبار و اذناب منطقه‌ای آنان باید در انتظار پیامدهای سهمگین، سخت و گریزناپذیر رفتارهای تروریستی خود باشند.

«وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»

دفتر مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهداء (ع) در جمهوری اسلامی ایران

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