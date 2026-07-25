به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با همت رایزنی فرهنگی ایران در راستای تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و فرهنگی رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، آیین بزرگداشتی با حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، رهبران دینی، مانک‌ها، اندیشمندان، اصحاب رسانه و جمعی از علاقه‌مندان تایلندی به فرهنگ و تمدن ایران در محل شورای ملی مردم تایلند در شهر بانکوک برگزار شد.

تیراپات سریرانگسان، استاد برجسته علوم سیاسی، مدیر برنامه دکترای علوم سیاسی دانشگاه رانگسیت، وزیر پیشین دفتر نخست‌وزیر تایلند و رئیس اسبق شورای توسعه سیاسی این کشور، به عنوان سخنران افتتاحیه مراسم که از چهره‌های شناخته‌شده علمی و سیاسی تایلند به شمار می‌رود، سخنان خود را با ابراز احترام نسبت به رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران و تسلیت به ملت ایران آغاز کرد و گفت: حضور در این مراسم را افتخاری بزرگ و این آیین را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت شخصیتی که زندگی خود را در مسیر خدمت به ملت، عدالت و ارزش‌های انسانی سپری نمود می‌دانم.

سریرانگسان اظهار کرد : روز برگزاری روزی است که مردم ایران، دوستان ایران در سراسر جهان و تمامی کسانی که به عدالت، معنویت و صلح باور دارند، یاد و خاطره شخصیتی را گرامی می‌دارند که به اعتقاد آنان، نماد ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم بود لذا شخصیت رهبر شهید، فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران، برای بسیاری از ملت‌ها شناخته شده و نام ایشان با مفاهیمی همچون عدالت، استقلال، معنویت و مقاومت در برابر ظلم پیوند خورده است.

سریرانگسان در ادامه تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و تغییر ساختار سیاسی این کشور، پادشاهی تایلند سیاست حفظ روابط دوستانه و احترام متقابل با جمهوری اسلامی ایران را ادامه داد و با وجود تحولات سیاسی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور بدون وقفه ادامه یافت و این امر نشان‌دهنده استحکام و عمق مناسبات میان تهران و بانکوک است؛ روابطی که بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و سابقه طولانی تاریخی استوار بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی مشترک دو کشور گفت: سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هم‌زمان با هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک نوین ایران و تایلند، با برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی و رویدادهای گردشگری همراه بوده و این برنامه‌ها نشان‌دهنده عزم مشترک دو کشور برای تقویت شناخت متقابل ملت‌ها و توسعه دیپلماسی فرهنگی است.

تیراپات سریرانگسان در ادامه سخنان خود، به ظرفیت‌های گردشگری دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت : روابط ایران و تایلند تنها در عرصه سیاست و اقتصاد خلاصه نمی‌شود، بلکه صنعت گردشگری نیز در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تعامل میان دو ملت تبدیل شده و تایلند در سال‌های گذشته همواره یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری برای شهروندان ایرانی بوده و هر ساله شمار قابل توجهی از گردشگران ایرانی برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی این کشور به تایلند سفر می‌کنند و در مقابل، ایران نیز با برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، آثار تاریخی ارزشمند و شهرهایی همچون اصفهان، شیراز و یزد، به تدریج به مقصدی جذاب برای گردشگران تایلندی تبدیل شده و روند سفر شهروندان تایلند به ایران در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و این تبادل گردشگری را عاملی مهم در شناخت متقابل دو ملت و تعمیق روابط فرهنگی میان دو کشور است.

وی سپس با اشاره به نفوذ فرهنگ ایرانی در تاریخ و تمدن تایلند، اظهار کرد: آثار این تعامل تاریخی هنوز نیز در بخش‌هایی از فرهنگ و زبان تایلندی قابل مشاهده و برخی واژگان فارسی طی قرن‌های گذشته وارد زبان تایلندی شده‌اند و همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند از جمله این واژه‌ها، کلمه "گلاب" است که از واژه فارسی "گلاب" گرفته شده و نمونه‌ای از تأثیرات فرهنگی ایران بر جامعه تایلند به شمار می‌رود وهمچنین واژه‌هایی مانند «کاروان»، «ترازو» و «انگور» نیز ریشه فارسی دارند و حضور آن‌ها در زبان تایلندی، نشان‌دهنده عمق ارتباطات تاریخی میان دو ملت است و همچنین در طراحی بعضی از بناها و پل‌های تاریخی، می‌توان نشانه‌هایی از هنر و معماری ایرانی را مشاهده کرد که حاصل تعاملات فرهنگی چند صد ساله میان ایران و سیام است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، اظهار امیدواری کرد : با تکیه بر پیشینه بیش از چهار قرن روابط دوستانه و نیز هفتاد سال روابط رسمی دیپلماتیک، همکاری‌های ایران و تایلند در سال‌های آینده در حوزه‌های تجارت، گردشگری، فرهنگ، آموزش و سرمایه‌گذاری بیش از پیش گسترش یابد و الگویی موفق از همکاری میان دو تمدن کهن آسیایی را به نمایش بگذارد.

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