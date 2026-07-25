به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا با همکاری کالج اسلامی المصطفی، سمپوزیوم گفت‌وگوی بین‌ادیانی را در پردیس کیِنگرا برگزار کرد.

این برنامه با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، اساتید و مدیران کالج اسلامی،نمایندگان شورای ادیان اوگاندا (IRCU)، رهبران کلیساهای کاتولیک، پژوهشگران و شخصیت‌های برجسته دینی از ایران، سودان، تانزانیا و... برگزار و بستری برای گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون بررسی ارزش‌های مشترک میان اسلام و مسیحیت، نقش ادیان در ترویج صلح و همزیستی، مقابله با افراط‌گرایی و تقویت همکاری رهبران دینی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های اجتماعی جوامع انسانی فراهم ساخت.

در این نشست، دهقانی، رئیس کالج اسلامی المصطفی، با تأکید بر نقش هدایت الهی و تعالیم پیامبران در شکل‌گیری جوامع سالم، تفرقه، جهل و گسترش اطلاعات نادرست را از مهم‌ترین چالش‌های امروز جوامع انسانی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های ادیان الهی برای مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

آقای رضایی دستجردی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سخنان خود ضمن عرض خوش آمد گفت‌وگوی بین‌ادیانی را یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق صلح، عدالت و احترام متقابل معرفی کرد و با دعوت از حاضران به یک دقیقه سکوت به منظور ادای احترام به رهبر شهید ایران اسلامی و نیز تمام قربانیان جنگ و خشونت، بر نقش رهبران دینی در پاسداری از کرامت انسانی و گسترش فرهنگ همزیستی تأکید نمود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی همزیستی پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران، آمادگی رایزنی فرهنگی را برای توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی با مراکز دینی و دانشگاهی اوگاندا اعلام کرد و بر ضرورت تقویت ارتباطات میان نهادهای دینی دو کشور از طریق برگزاری نشست‌های مشترک، تبادل علمی و اجرای برنامه‌های فرهنگی تأکید نمودند.

جوانا ناکابیتو، مسئول تیم صلح و گفت‌وگو در شورای ادیان اوگاندا، ضمن تشریح فعالیت‌های این شورا در حوزه صلح و آشتی ملی، از همکاری‌های مستمر شورای ادیان با رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرده و با اشاره به همکاری‌های موفق صورت‌گرفته در جریان سفر رسمی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به اوگاندا، استمرار این همکاری‌ها را زمینه‌ای مناسب برای تقویت گفت‌وگوی بین‌ادیانی و ترویج ارزش‌های مشترک انسانی دانست.

در ادامه، الحاج عثمان رمضان روانتالو از تانزانیا با ارائه تجربیات خود در اجرای برنامه‌های مشترک میان رهبران ادیان در حوزه مقابله با بیماری HIV/AIDS، نقش همکاری‌های دینی را در حل مسائل اجتماعی مورد تأکید قرار داد.

کشیش چارلز کاسوله نیز با بیان تجربیات تبلیغی خود در کشور نیجر، گفت‌وگو، احترام متقابل و تعامل مستمر میان مسلمانان و مسیحیان را مهم‌ترین عامل تقویت همزیستی و اعتماد متقابل برشمرد.

کشیش جان‌بوسکو سندالا نیز با اشاره به تجربه زندگی در مصر، از ظرفیت‌های فرهنگی و اخلاقی اسلام در پاسداشت کرامت انسانی سخن گفت و همکاری پیروان ادیان برای مقابله با جهل، تبعیض و افراط‌گرایی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

پس از آن حجت‌الاسلام محدّث، معاون آموزشی و پژوهشی موسسه مطالعات اسلامی قم و شخصیت مدعو از جمهوری اسلامی ایران، گفت‌وگوی بین‌ادیانی را زمینه‌ای برای شناخت متقابل، کاهش سوءبرداشت‌ها و تقویت ارزش‌های مشترک میان پیروان ادیان معرفی کرد و بر همکاری مراکز دینی در مواجهه با چالش‌های نوظهور اجتماعی تأکید نمود.

وی همچنین به برخی مشترکات اعتقادی اسلام و مسیحیت، از جمله باور به ظهور منجی، اشاره کرد و آن را ظرفیتی برای توسعه تفاهم میان ادیان دانست.

در سخنرانی بعدی، کشیش وینسنت کاراتونگا، دبیر اجرایی گفت‌وگوی بین‌ادیانی و اکومنیک دبیرخانه کاتولیک اوگاندا، با استناد به آموزه‌های کلیسای کاتولیک و سند Nostra Aetate، گفت‌وگوی بین‌ادیانی را ضرورتی انکارناپذیر در جهان معاصر توصیف کرد و بر این نکته تأکید نمود که ادیان باید به عنوان سرچشمه‌های معنویت، عدالت و صلح، نقش مؤثرتری در هدایت جوامع در برابر افراط‌گرایی، نفرت‌پراکنی و گسترش اطلاعات نادرست ایفا کنند.

نماینده شورای ادیان اوگاندا با اشاره به همکاری‌های پیشین با جمهوری اسلامی ایران و سفر حضرت آیت‌الله رئیسی به اوگاندا را نشان‌دهنده استمرار روابط نهادی میان دو طرف و وجود ظرفیت مناسب برای اجرای برنامه‌های مشترک در آینده دانستند.

پس از آن نشست گفتگوی ادیان به صورت پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان و سخنرانان اصلی نشست که نمایندگان جامعه اسلام و مسیحیت بودند و همچنین در پاسخگویی به شبهات موجود ادامه یافت.

در بخش پایانی این برنامه که با حضور مجید صفار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا ادامه داشت ایشان به نقش ادیان در ایجاد همزیستی وصلح و آرامش در بین پیروان ادیان پرداخته و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حضور پیامبران الهی در جوامع یاد کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه به سیاست های دوگانه غرب در برخورد با کشور های مستقل اشاره و ضمن انتقاد از شهادت ناجوانمردانه رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای ره به عنوان یک رهبر بزرگ دینی با اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران اسلامی در جریان جنگ ناجوانمردانه تحمیلی؛ دفاع مردم و دولت ایران در برابر تجاوزات وارده را الهام یافته از آموزه های دینی برشمردند.

در حاشیه نشست نیز از کتابی که مشتمل بر مجموعه‌ای از خاطرات کوتاه از زندگی آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای قائد شهید می باشد نیز رونمایی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم، بر اهمیت استمرار تعاملات علمی و فرهنگی میان مراکز دانشگاهی و دینی دو کشور تأکید کرد و رونمایی از این اثر را گامی در جهت تعمیق ادبیات گفت‌وگوی و آشنائی با رهبران بین‌الادیانی و توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا دانست.

این نشست با تأکید مشترک شرکت‌کنندگان بر توسعه همکاری‌های میان نهادهای دینی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، احترام متقابل و تلاش مشترک برای ساختن جوامعی صلح‌آمیز و مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی به پایان رسید.

بنابر اعلام این خبر، حضور هم‌زمان نمایندگان شورای ادیان اوگاندا، کلیسای کاتولیک، رهبران مسلمان، مراکز دانشگاهی در کنار انعکاس گسترده رسانه‌ای، بیانگر این بود که برنامه از سطح یک نشست دانشگاهی فراتر رفته و به یک اقدام کاربردی در حوزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا تبدیل شده است.

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