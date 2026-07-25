قرارگاه اقتصادی فارس باید با آرایش جنگی عمل کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری در جلسه قرارگاه اقتصادی استان، با تبیین مفهوم «قرارگاه»، اظهار کرد: استفاده از این واژه که در عرف، کارکردی نظامی دارد، برای این نشستهای تخصصی به معنای برقراری «آرایش جنگی» در مدیریت استان است؛ بنابراین در چنین شرایطی الزامات و اقتضائات ویژهای بر مدیریت استان حاکم میشود و موضوعات و روالهای عادی اداری، جای خود را به اولویتهای متناسب با شرایط میدهد.
وی تصریح کرد: در وضعیت قرارگاهی، برخی معاذیر پذیرفته نمیشوند و مدیران باید مانند نیروهای عملیاتی در سنگر، با دیدبانی دقیق و هوشیاری کامل عمل کنند.
استاندار فارس با مقایسه وضعیت کنونی با دوران دفاع مقدس، گفت: در جنگ هشتساله، دشمن و خط مقدم جبهه مشخص بود، اما امروز کشور با «جنگ ترکیبی» مواجه است و هر نقطه از کشور، خط مقدم این نبرد به شمار میرود.
وی افزود: همانگونه که نیروهای مسلح در شرایط سخت اقلیمی جنوب کشور در حال نبرد هستند، مدیران اقتصادی نیز باید با آرایش جنگی، در برابر دشمنی که امروز دامنه تجاوزات خود را از نوار ساحلی به سمت داخل کشور گسترش داده است، ایستادگی کنند.
امیری با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان فارس در اقلامی مانند ترهبار، برنج، دانههای روغنی و گندم، برنامهریزی برای خودکفایی استان در تأمین نیازهای اساسی را در شرایط ویژه امری بسیار مهم و ضروری دانست.
وی با یادآوری تشکیل ۶ کارگروه تخصصی در حوزههای «حمایت غذایی»، «مالی و بانکی»، «بازرسی»، «صنعت و معدن»، «اشتغال و بیمه» و «رسانه و امنیت روانی»، نیز گفت: برای این کارگروهها ۱۶ وظیفه کلیدی تعریف شده است و هدف از تشکیل این ساختار، پایش مستمر گلوگاهها، رصد وضعیت تولیدکنندگان و تحلیل دقیق شاخصهای اقتصادی استان است.
استاندار فارس ارائه گزارشهای کمّیتپذیر، پیمایشی، کارشناسی و کاربردی در قرارگاه را مهم ارزیابی و بیان کرد: نتایج اقدامات مدیران و مسئولان این کارگروهها نیز باید بهصورت کمی و همراه با اعداد و ارقام ارائه شود تا بر اساس آن، سیاستگذاری و تصمیمگیری دقیق انجام گیرد.
امیری ادامه داد: گزارشهای ارائهشده باید بهگونهای تنظیم شود که تأثیر متغیرها بر شاخصهای اقتصادی با اعداد و ارقام قابل اندازهگیری و تحلیل باشد؛ چرا که گزارشهای توصیفی برای مخاطب عام مناسب است و در تصمیمگیریهای کلان، کارایی لازم را ندارد.
وی با تأکید بر لزوم جریانسازی رسانهای، گفت: امنیت غذایی در جامعه همانند امنیت ملی، مهم و حیاتی است؛ از اینرو، نظام اطلاعرسانی استان باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، این اطمینان را در افکار عمومی ایجاد کند که بازار بدون متولی نبوده و وضعیت بهطور کامل تحت کنترل است تا احساس امنیت و آرامش در جامعه تقویت شود.
استاندار فارس با بیان اینکه موضوع کاهش تورم و رفع موانع کسبوکار باید در دستور کار دستگاههای اقتصادی و قرارگاه قرار گیرد، اولویتبندی در حل مسائل را ضروری دانست و گفت: مدیران و کارگروههای تخصصی باید در گام نخست و وهله اول، موانعی را که در سطح استان و در چارچوب اختیارات خود قابل حل است، برطرف کنند و موضوعاتی را که نیازمند تصمیم استاندار یا بررسی و تصمیمگیری در سطح ملی است، به مدیریت ارشد استان ارجاع دهند تا تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ شود.
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