نیروهای مسلح یمن از اجرای دو عملیات ویژه علیه تأسیسات آرامکو در جیزان و ینبع خبر دادند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود اعلام کردند که نخستین عملیات، تأسیسات حساس آرامکو در جیزان را با دهها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده و در عملیات دوم نیز تأسیسات آرامکو در ینبع با موشکهای بالستیک، کروز و پهپاد مورد حمله قرار گرفته است.
در این بیانیه ادعا شده است که هر دو عملیات با دقت انجام شده و به اهداف تعیینشده اصابت کردهاند.
در این بیانیه، حملات هوایی اخیر عربستان به شهر و بندر الحدیده و جزیره کمران بهعنوان دلیل اجرای این عملیات عنوان شده است.
نیروهای مسلح یمن مدعی شدند این حملات خسارات مادی و روانی به دنبال داشته و سامانههای پدافندی یمن نیز با هواپیماهای مهاجم درگیر شدهاند تا از ادامه حملات جلوگیری کنند.
نیروهای مسلح یمن با اشاره به تداوم محاصره این کشور، اعلام کردند تشدید اقدامات عربستان، عزم صنعا را برای مقابله با آن افزایش خواهد داد.
در این بیانیه تأکید شده است که نیروهای یمنی به دفاع از کشور و مردم خود ادامه خواهند داد و در برابر آنچه «تجاوز» خوانده شده، از موضع قدرت ایستادگی میکنند.
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