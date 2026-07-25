به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، امروز، در جمع شماری از مردم شیراز، در ابتدای سخنان خود حضور مردم در صحنه را مورد تقدیر قرار داد و اظهار کرد: در ابتدا، جهاد مستمر شما را برای حضور در خیابان، به فرمان رهبر عظیم‌الشأن و امید دل‌مان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دام‌ظله‌العالی) گرامی می‌داریم و به تک‌تک شما درود می‌فرستیم و امیدواریم که بیش از پیش، در جبهه خیابان، همه شما موفق به خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشید.

وی با اشاره به سخنان یکی از فرماندهان شهید پیش از شهادتش افزود: واقعیت این است که قائد شهید ما، در جلسات فرماندهی پیش از شهادتشان، این نکته را فرموده بودند که روی ظرفیت مردم حساب کنید؛ مردم ما بسیار قوی‌تر از آن چیزی هستند که نشان می‌دهند. شاید خود ما هم به نوعی متوجه این ظرفیت عظیم نبودیم، اما خدای متعال در طول این 140 شبی که گذشته است، به همه ما نشان داد که مردم ما ـ زن، مرد، کودک، جوان و پیر ـ هم بصیرت خوبی دارند و هم تاب‌آوری عجیبی.

امام جمعه شیراز ضمن محکوم کردن تجاوزات آمریکا به کشورمان ادامه داد: ترامپِ از خدا بی‌خبر گمان می‌کند اگر پلی یا تونلی میان شیراز و بندرعباس بزند، شیرازی‌ها دیگر دستشان به بندرعباس نمی‌رسد؛ اما سخت در اشتباه است. ما از تنگه هرمز تا شمالی‌ترین نقاط کشور، مردمی یکپارچه و آماده داریم که در دفاع از این صحنه‌ها حضور دارند.

آیت‌الله دژکام اظهار کرد: همه پای کار هستند و این توانمندی را خدای متعال به این ملت عطا کرده است تا در این نبردهای آخرالزمانی، میدان‌دار حرکت حق و پرچم‌دار جبهه حق باشند. ان‌شاءالله دیر یا زود، این حرکت به ظهور امام زمان(عج) منتهی خواهد شد و همه ما امیدواریم که چشمان‌مان به جمال آن حضرت روشن شود. البته این مسیر یک شرط دارد و آن شرط این است که همه ما زیر پرچم رهبری، با یکدیگر متحد باشیم.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه محور اصلی سخنانش آیه ۱۸۶ سوره آل‌عمران است، گفت: امام راحل تعبیری داشتند و فرمودند به نحوی لطیف‌تر مبنی بر اینکه شیراز، شهر لطافت است و این لطافتی که در قرآن کریم هست، قائد شهید نیز فرمودند که دین، حماسه و هنر در شیراز می‌تواند در کنار هم جلوه‌گر باشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به توصیه‌های «رهبر شهید» درباره انس با قرآن اظهار کرد: برخی می‌گویند برای آقای شهید چه کار کنیم؟ بهترین کار این است که قرآن هدیه دهیم و ثواب این آیه‌ای را که می‌خوانیم، به روح مطهر رهبر شهید عزیزمان تقدیم کنیم.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وصیت و توصیه رهبر شهید به همه ما این بود که قرآن بخوانید. سپس فرمودند قرآن را بخوانید، مضامین آن را بفهمید و به آن عمل کنید، چراکه سعادت دنیا و آخرت ما در عمل به قرآن کریم است.

وی، سپس آیه ۱۸۶ سوره آل‌عمران را قرائت کرد و گفت: خداوند در این آیه تأکید دارد مطمئن باشید که خدای متعال شما را در اموال و جان‌هایتان آزمایش می‌کند. اکنون ما درگیر همین آزمایش هستیم و آزمایش سنگینی هم هست.

ارزیابی وضعیت کشور در آزمون نظامی و اقتصادی

آیت‌الله دژکام با اشاره به شرایط کشور در حوزه نظامی گفت: از نظر نظامی، الحمدلله خدای متعال دست ما را آن‌چنان پر کرده است که دشمن را دچار هراس ساخته است. امروز فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد که از این به بعد، هر یک نفر ایرانی که شهید شود، یک نفر از آمریکایی‌ها را به درک می‌فرستیم،. یعنی الحمدلله قدرت نظامی ما به جایی رسیده است که هم خودمان می‌دانیم و هم دشمن می‌داند که از این جهت، غلطی نمی‌تواند بکند.

وی اضافه کرد: مردم ایران نیز مردمی شجاع و شهادت‌طلب‌اند که کشته‌شدن را پیروزی می‌دانند و کشتن دشمن را نیز پیروزی می‌شمارند؛ چه بکشیم و چه کشته شویم، سود با ماست.

آزمون اقتصادی؛ نباید در امتحان اموال کم بیاوریم

آیت‌الله دژکام با اشاره به بخش دیگری از آیه ۱۸۶ سوره آل‌عمران اظهار کرد: اما در بخش اموال، هنوز امتحان ما به‌درستی ثبت نشده است. البته بنده نمی‌گویم مقاوم نیستیم و مردم ما در این عرصه هم محکم ایستاده‌اند، اما این پایداری باید در دنیا نیز ثابت شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش آمریکا و اسرائیل اکنون همین است؛ در داخل تصمیماتی گرفته می‌شود و برخی در خارج حمایت‌هایی انجام می‌دهند تا ما در امتحان مربوط به اموال و اقتصاد کم بیاوریم و خودمان به جان خودمان بیفتیم؛ در حالی‌که خداوند فرموده است امتحان می‌شوید.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: نمره امتحان جنگ نظامی ما، الحمدلله، خوب بوده است. اگر امروز بخواهیم کارنامه را باز کنیم، باید ببینیم نمره امتحان مالی و اقتصادی ما چگونه است. آیا در اینجا نیز درست عمل می‌کنیم؟

وی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب در پیامی که در آغاز سال دادند، امسال را سال اقتصادی نام‌گذاری کردند. مدیران باید آستین همت بالا بزنند و مردم نیز باید بدانند که در امتحان‌اند و باید در این امتحان، نمره خوبی بگیرند.

قرآن از جنگ رسانه‌ای دشمن سخن گفته است

امام جمعه شیراز با اشاره به ادامه آیه ۱۸۶ سوره آل‌عمران اظهار کرد: «اما دومین مطلبی که در این آیه آمده، این است که حتماً از کسانی که می‌گویند اهل کتاب هستیم ـ مسیحی‌ها و یهودی‌ها، ترامپ و نتانیاهو ـ و نیز از مشرکان، سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید. همین‌هایی که کتاب دارند و می‌گویند تورات و انجیل داریم، اما اگر موسی(ع)، که تورات بر او نازل شده، بیاید، آنان را کافر می‌شمارد و اگر عیسی(ع)، که انجیل بر او نازل شده، بیاید ـ که ان‌شاءالله پشت سر امام زمان(عج) خواهد آمد ـ آنان را کافر خواهد دانست؛ در حالی که خود، ادعای پیروی از تورات و انجیل دارند.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: این‌ها برای ما مسلمانان سخنان سنگین می‌گویند. فضای مجازی هم پر شده است از همین آزارها و ناراحتی‌ها. قرآن می‌فرماید از این سخنان آزاردهنده، بسیار خواهید شنید. هم در مسائل اقتصادی ما را درگیر کرده‌اند، هم در مسائل جنگی ما را به شهادت می‌رسانند و هم با تبلیغات و سخنان خود، ما را هدف قرار می‌دهند. همه اینها در همین آیه آمده است؛ یعنی قرآن یک‌جا می‌فرماید که چه بر سر شما می‌آورند و در برابر آن، چه باید بکنید.

راه پیروزی؛ صبر و تقوا

وی با اشاره به راهکار قرآن برای عبور از این شرایط گفت: در همین آیه جواب داده شده است و فرموده دو کار انجام دهید تا پیروز شوید. نخست فرمود «وَإِنْ تَصْبِرُوا»؛ اگر صبر کنید. مردم! تاب‌آوری، ایستادگی، مقاومت و همان حضور در خیابان را که رهبری فرمودند، در نظر بگیرید و نگوییم چه فرقی می‌کند و هر وقت لازم شد می‌رویم؛ نه، امروز باید در خیابان حضور داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: «وَإِنْ تَصْبِرُوا»؛ یعنی مقاومت کنید، زیرا اگر تاب‌آوری داشته باشید، حتماً در این جنگ راهبردی، پیروزی از آنِ کسی است که صبر بیشتری دارد.

از خون رهبر شهید نمی‌گذریم

وی با اشاره به آیه «وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ» اظهار کرد: بشارت برای کسی است که صابر است و مقاومت و ایستادگی دارد. ما اکنون برای انتقام از خون قائد شهید شعار می‌دهیم و از آن نمی‌گذریم. خون رهبر شهید که جای خود دارد؛ حتی خون یکی از کودکان مدرسه میناب نیز کافی است تا انسان بگوید باید پاسخ دشمن داده شود و خانه‌هایشان را روی سرشان خراب کنیم.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: اگر می‌خواهیم انتقام بگیریم، چقدر باید ایستادگی داشته باشیم؟ انتقام لازم است و باید تحقق یابد و شعار آن را هم می‌دهیم؛ اما به همان نسبت که می‌خواهیم انتقام بگیریم، باید صبر خود را نیز بالا ببریم.

وی افزود: امام حسین(ع) که شهید شد، آیا کسی از خون ایشان گذشته است؟ منتقم خون او کیست؟ مگر نه این است که خواهد آمد؟ این همه زمان، صبر شده است. پس صبر لازم است و ما باید پشت سر رهبرمان بایستیم، پای خود را محکم بر زمین بکوبیم و دندان‌هایمان را بر هم بفشاریم.

مطالبه‌گری باید بر مدار تقوا و تبعیت از رهبری باشد

امام جمعه شیراز با اشاره به ادامه آیه گفت: اگر صبر کردید و تقوا به خرج دادید، پیروز می‌شوید، اما اگر صبر و تقوای ما آسیب ببیند، پیروزی ما هم آسیب خواهد دید. این یک قاعده قرآنی است و تحلیل پیچیده‌ای هم نمی‌خواهد. رهبری فرمودند قرآن بخوانید. اگر شما سوره آل‌عمران و سوره نساء را بخوانید، آیات فراوانی از این دست خواهید یافت.

آیت‌الله دژکام خطاب به مردم گفت: اگر می‌خواهید مطالبه‌گری داشته باشید، قرآن بخوانید. ما باید همیشه در مطالبات خود، تقوا را مدنظر قرار دهیم. فرموده است: صبر و تقوا. تقوا یعنی چه؟ یعنی ببینیم در هر مسئله‌ای، دستور خدا چیست و مطالبه‌ای نکنیم که بعداً معلوم شود مطابق دستور الهی نبوده است.

وی ادامه داد: همه ما در هر مسئله‌ای، فوراً نمی‌توانیم بفهمیم که باید چه کار کنیم. در برخی موارد باید بپرسیم تا بدانیم نظر رهبر چیست. مگر اطاعت از رهبر واجب نیست؟ برای اطاعت، ابتدا باید ببینیم رهبر معظم انقلاب چه می‌خواهند، دستور رهبری را درست بفهمیم و بگوییم ما سرباز رهبریم، پای کار رهبر ایستاده‌ایم و این مسیر را به نتیجه خواهیم رساند.

توصیه به ترویج آیات قرآن در فضای مجازی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه با اشاره به فراز پایانی آیه ۱۸۶ سوره آل‌عمران گفت: خداوند می‌فرماید اگر صبر و تقوا پیشه کنید، ان‌شاءالله کار شما هم در دنیا و هم در آخرت سامان می‌یابد و طرف مقابل شما نه در دنیا و نه در آخرت بهره‌ای نخواهد برد و بدبخت خواهند شد.

آیت‌الله دژکام با یادآوری اینکه رهبری فرمودند ان‌شاءالله به‌زودی ملت‌های جهان برای انتقام گرفتن حرکت خواهند کرد و خواب خوش از چشمان آن‌ها گرفته خواهد شد، افزود: این حرکت از این‌جا آغاز می‌شود و در آخرت نیز، به محض آن‌که بمیرند، مانند آن سناتور خبیث کنگره آمریکا، مستقیم به جهنم خواهند رفت. به اندازه سال‌های عمرشان در جهنم سقوط می‌کنند و هرچه بیشتر در این دنیا بمانند، سقوط و بدبختی‌شان در جهنم بیشتر خواهد شد.

وی در پایان از مردم خواست آیاتی را که با شرایط امروز جامعه ارتباط دارد در فضای مجازی منتشر کنند و گفت: برخی از این آیات را که احساس می‌کنید برای امروز ما حرف دارد، در فضای مجازی بارگذاری کنید و به دیگران اطلاع دهید تا بخوانند. ثواب خواندن این آیات قرآن را نیز به روح رهبر شهید هدیه کنید؛ همان‌که توصیه کرد هر روز یک صفحه قرآن بخوانید.