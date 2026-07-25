به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مرداوی، عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس، امروز در بیانیه‌ای به تشریح وضعیت کرانه باختری و نقش مقاومت در مقابله با حملات رژیم اشغالگر پرداخت.

عضو ارشد حماس از پایداری ساکنان کرانه باختری و ایستادگی قهرمانانه آنان در برابر تشدید حملات شهرک‌نشینان و نظامیان رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان و اموالشان، به‌ویژه حوادث اخیر روستاهای نابلس، تمجید کرد.

مرداوی تصریح کرد: «افزایش محسوس اقدامات مقاومت در کرانه باختری، از عملیات با سلاح سرد و تیراندازی گرفته تا دلاوری جوانان انقلابی و اهالی روستاهای مقاوم در مقابله با گروه‌های شهرک‌نشین، نشان‌دهنده شکست محاسبات رژیم اشغالگر برای تسلیم ملت سربلند فلسطین، شکستن اراده آن و بازداشتنش از دفاع از سرزمین، مقدسات و کرامت خود است.»

وی تأکید کرد که موفقیت عملیات اخیر در کشته و زخمی کردن نظامیان و شهرک‌نشینان مهاجم، «نشانه‌ای واقعی از آن است که آتشفشان کرانه باختری از میان خاکسترها در حال فوران است تا انتقام همه جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین در کرانه باختری، غزه و سراسر فلسطین را بگیرد.»

این رهبر حماس بر اهمیت حمایت از روستاها و شهرهای فلسطینی و تقویت حضور مردمی برای بازداشتن شهرک‌نشینان و وادار کردن آنان به توقف حملات جنایتکارانه تأکید کرد و خواستار مشارکت گسترده صدها جوان در مقابله با شهرک‌نشینان، مشابه آنچه در روستای صره در جنوب‌غرب نابلس رخ داد، شد.

مرداوی خاطرنشان کرد که مقاومت و مقابله، تنها راه توقف حملات شهرک‌نشینان و نقض‌های بی‌سابقه آنان در کرانه باختری و همچنین تضمین دستیابی ملت فلسطین به آزادی و حقوق سلب‌شده خویش است.

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